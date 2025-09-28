Τηλεθέαση (27/9): Τα νούμερα στην πρωινή ζώνη – Τι έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (27/9) στην πρωινή ζώνη.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 15,5%, οι Δεκατιανοί 12,6% και το Χαμογέλα και Πάλι 12,4%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 10,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 15,5%

Δεκατιανοί – 12,6%

Χαμογέλα και Πάλι – 12,4%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,5%

Ραντεβού το ΣΚ – 5%

Καλημέρα είπαμε; – 3,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό