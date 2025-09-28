Τηλεθέαση (27/9): Τα νούμερα στην πρωινή ζώνη – Τι έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (27/9) στην πρωινή ζώνη.
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 15,5%, οι Δεκατιανοί 12,6% και το Χαμογέλα και Πάλι 12,4%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 10,4%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 15,5%
- Δεκατιανοί – 12,6%
- Χαμογέλα και Πάλι – 12,4%
- Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,5%
- Ραντεβού το ΣΚ – 5%
- Καλημέρα είπαμε; – 3,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- Χαμογέλα και Πάλι – 12%
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 10,4%
- Δεκατιανοί – 7,8%
- Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,5%
- Ραντεβού το ΣΚ – 4%
- Καλημέρα είπαμε; – 3,4%