Τηλεθέαση (27/9): Τα νούμερα στην πρωινή ζώνη – Τι έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (27/9) στην πρωινή ζώνη.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 15,5%, οι Δεκατιανοί 12,6% και το Χαμογέλα και Πάλι 12,4%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σημείωσε μέσο όρο 12% και ακολούθησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 10,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 15,5%
  • Δεκατιανοί – 12,6%
  • Χαμογέλα και Πάλι – 12,4%
  • Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,5%
  • Ραντεβού το ΣΚ – 5%
  • Καλημέρα είπαμε; – 3,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • Χαμογέλα και Πάλι – 12%
  • Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 10,4%
  • Δεκατιανοί – 7,8%
  • Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,5%
  • Ραντεβού το ΣΚ – 4%
  • Καλημέρα είπαμε; – 3,4%

