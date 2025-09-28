Έλενα Παπαρίζου: Η αποκάλυψη για το έμφραγμα του αδελφού της και το ευχαριστώ στους γιατρούς – Γεωργιάδης: «Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο για τα νοσοκομεία»

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε μια προσωπική αποκάλυψη στην πρεμιέρα του The Voice, αποκαλύπτοντας πως ο αδελφός της υπέστη πρόσφατα σοβαρό έμφραγμα και ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το προσωπικό που τον φρόντισαν.

«Αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο “Αλεξάνδρα” σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο! Thank you! Ευχαριστώ!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Περαστικά στον αδελφό της

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τα όσα είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια στον αέρα του μουσικού talent show.

Ο υπουργός Υγείας ευχήθηκε καταρχάς περαστικά στον αδελφό της Έλενας Παπαρίζου, ενώ ευχαρίστησε την τραγουδίστρια που μοιράστηκε δημόσια μια θετική εμπειρία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η αναγνώριση της προσπάθειας των γιατρών και του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.