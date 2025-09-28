Ιράν: Η Τεχεράνη καταδικάζει την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για το πυρηνικό πρόγραμμα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΡΑΝ
Φωτογραφία: Reuters

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δηλητηριάζει εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της Δύσης οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Το Ιράν αρνείται σθεναρά ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και επιμένει στο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, κατήγγειλε την «αδικαιολόγητη» επαναφορά των «παράνομων» κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τις χώρες να μην τις εφαρμόσουν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι η οξεία ιγμορίτιδα και γιατί ανάγκασε τη Βασίλισσα Camilla να αποσυρθεί από δημόσια εκδήλωση

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Οι πιέσεις της Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Προσομοιώσεις 3D «particle-in-cell» αποκαλύπτουν την πρώτη αληθινή σταθερή κατάσταση σε ταραγμένο πλάσμα

Πότε λήγει η δωρεάν προσφορά ενημερώσεων των Windows από τη Microsoft;
περισσότερα
10:39 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones, 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στη χώρα» λέει ο Ζελένσκι – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους...
10:00 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μολδαβία: Άνοιξαν οι κάλπες στις κρίσιμες εκλογές εν μέσω ισχυρισμών για ρωσική παρέμβαση

Οι Μολδαβοί άρχισαν να ψηφίζουν την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγή...
08:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα μ...
08:27 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan – Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν

Στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης