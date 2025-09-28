Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό είναι για όλους τους Έλληνες, ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά»

Συγκινημένος από την υπερπροσπάθεια στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη.

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο».

«Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα όλη την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Απίστευτο. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Μάλλον μου πάει η Άπω Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα ούτε στιγμή», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Όταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην «πάρουν τα μυαλά μου αέρα». Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να… γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες» πρόσθεσε ο Στέφανος Ντούσκος.