Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό είναι για όλους τους Έλληνες, ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Στέφανος Ντούσκος

Συγκινημένος από την υπερπροσπάθεια στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη.

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:  «Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο».

«Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα όλη την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Απίστευτο. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Μάλλον μου πάει η Άπω Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα ούτε στιγμή», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή.  Όταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην «πάρουν τα μυαλά μου αέρα». Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να… γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες» πρόσθεσε ο Στέφανος Ντούσκος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι η οξεία ιγμορίτιδα και γιατί ανάγκασε τη Βασίλισσα Camilla να αποσυρθεί από δημόσια εκδήλωση

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Οι πιέσεις της Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Προσομοιώσεις 3D «particle-in-cell» αποκαλύπτουν την πρώτη αληθινή σταθερή κατάσταση σε ταραγμένο πλάσμα

Πότε λήγει η δωρεάν προσφορά ενημερώσεων των Windows από τη Microsoft;
περισσότερα
09:41 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Στέφανος Ντούσκος: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλάσιας

Ύστερα από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσ...
02:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup – Η απάντηση των Πειραιωτών

Ο Παναθηναϊκός, αν και δεν πήρε μέρος στο φετινό Super Cup λόγω του φορτωμένου προγράμματός το...
01:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Άλλες ομάδες είναι φαβορί φέτος, δεν υπάρχει πίεση, αλλά θέληση και δίψα»

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, έκαναν λόγο για «ιδανικό ξεκίνημα» της νέας σ...
01:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Στο προηγούμενο Final Four ήμουν στον πάγκο, δεν θα συμβεί ποτέ ξανά»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άνοιξε αυτή τη σεζόν όπως την έκλεισε πέρυσι. Κι αυτό γιατί στους τελικούς τη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης