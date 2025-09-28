ΟΗΕ: Επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν, ΟΗΕ

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επαναφορά των κυρώσεων δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος. Εννέα από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

«Η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή – μια συμφωνία παραμένει η καλύτερη έκβαση για τον ιρανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Για να συμβεί αυτή, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει σε απευθείας συνομιλίες, που θα διεξαχθούν καλή τη πίστει, χωρίς υπεκφυγές ή παραπλάνηση», υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις υπόλοιπες χώρες «να εφαρμόσουν αμέσως» τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία χαιρέτισαν την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη «να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλιμάκωσης» και «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της». Σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών υπογραμμίζεται πως θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο «την αναζήτηση διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια και δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) παρά την επαναφορά των κυρώσεων, δήλωσε από το βήμα της Γενικης Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Μηνιαίο επίδομα στέγασης: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ποιοι μένουν εκτός

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Τι θα προβλέπει

Η Microsoft κόβει την πρόσβαση σε τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Παλαιστινίων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνήτης Όρεγκον κατά Τραμπ: Ο στρατός δεν είναι απαραίτητος στο Πόρτλαντ – Δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα στείλει στρατό στο Πόρτλαντ, «εξουσιοδοτώντ...
03:10 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνδυνος έκρηξης από διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» – Ενδέχεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο

Συναγερμό έχουν σημάνει οι πληροφορίες για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ»...
00:55 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Δεν θα παραδεχτώ ενοχή για κάτι που δεν έκανα – Θα παλέψω μέχρι τέλους για την εντιμότητά μου

Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν ελπίζει να λάβει προεδρική χάρη μετά την ...
00:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο – Η μεγαλύτερη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο από τον Ψυχρό Πόλεμο βρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης