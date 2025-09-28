Νίκος Χαρδαλιάς από το Παρίσι: «Η Μητροπολιτική Αττική, διεθνής προορισμός πρώτης επιλογής και σταθερός πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης»

Στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή τουριστική έκθεση «International & French Travel Market – IFTM Top Resa 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Αττικής σε προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας.

«Η συμμετοχή και φέτος της Αττικής μας, της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας μας, στη διεθνή έκθεση Top Resa στο Παρίσι δεν είναι μια τυπική παρουσία. Είναι κομμάτι του ολιστικού μας σχεδίου και της στοχευμένης στρατηγικής μας για μια Αττική εξωστρεφή, ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια στον ευρωπαϊκό και διεθνή τουριστικό χάρτη», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομία. Είναι πολιτισμός, ταυτότητα, ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Με σχέδιο, συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, επενδύουμε στη δυναμική της Μητροπολιτικής Αττικής μας, ώστε να παραμείνει ένας διεθνής προορισμός πρώτης επιλογής και ταυτόχρονα ένας πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης για όλους τους συμπολίτες μας».

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στο γαλλικό κοινό να επισκεφθεί την Αττική και να απολαύσει μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Όπως σημείωσε, «τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σαφή αύξηση τόσο στη μέση παραμονή των Γάλλων επισκεπτών στην Αττική, όσο και στη μέση ταξιδιωτική δαπάνη. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, τα κοσμοπολίτικα νησιά μας και το μοναδικό παράλιο μέτωπο, η μεσογειακή γαστρονομία, οι ξεχωριστές ποικιλίες οίνου αλλά και οι φυσικές ομορφιές του αττικού τοπίου αποτελούν πόλο έλξης για τους Γάλλους τουρίστες, σε μια Αττική με πρότυπες εγκαταστάσεις διαμονής και εστίασης, με υπερσύγχρονες υποδομές – μια Αττική που γίνεται μέρα με τη μέρα πιο δυναμική, πιο εξωστρεφής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον νεοσύστατο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), που ιδρύθηκε μέσω της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», επισημαίνοντας: «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που αποκτά τέτοιον οργανισμό – κι αυτό αποτυπώνει την ισχυρή μας πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας».

Το περίπτερο της Περιφέρειας, η οποία συμμετείχε στην Top Resa ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία συζήτησε με τον κ. Χαρδαλιά για τις προοπτικές της Αττικής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και τη δυναμική συμβολή της στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο περιφερειάρχης είχε σειρά επαφών με κορυφαίους tour operators και διακεκριμένους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών από τη Γαλλία προς την Αττική, με έμφαση στις δημοφιλείς μορφές θεματικού τουρισμού όλες τις εποχές του χρόνου.

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι, ο περιφερειάρχης επισκέφθηκε επίσης τη γαλλική θερμοκοιτίδα νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας Station F, παρουσιάζοντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που μπορούν να καταστήσουν την Αττική πρωταγωνίστρια στο καινοτόμο επιχειρείν. «Η Αττική έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί φυτώριο έρευνας και καινοτομίας, προσελκύοντας επενδύσεις και συνεργασίες με το εξωτερικό», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Έχουμε τη βούληση και τη γνώση, μέσα από διεθνείς συνέργειες, να κάνουμε την Αττική έναν πραγματικό κόμβο έρευνας και επιχειρηματικότητας, ένα σημείο αναφοράς που θα δίνει ευκαιρίες στους νέους μας και θα κρατά τα ταλέντα μας στον τόπο τους».

Σημειώνεται ότι η IFTM Top Resa είναι η κορυφαία διεθνής τουριστική έκθεση στη Γαλλία, προσελκύοντας επαγγελματίες του τουρισμού από όλον τον κόσμο. Η έκθεση καλύπτει όλους τους τομείς του ταξιδιού και του τουρισμού, από τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό έως τον επαγγελματικό τουρισμό και τα ταξίδια αναψυχής. Με πάνω από 32.000 επισκέπτες και περισσότερους από 1.500 εκθέτες, η IFTM Top Resa προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για τη δικτύωση, τις νέες συνεργασίες και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η εδραίωση των αυξημένων εισερχόμενων τουριστικών ροών και η ανάπτυξη νέων, τόσο από το γαλλόφωνο κοινό όσο και από τη διεθνή τουριστική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το πλούσιο τουριστικό χαρτοφυλάκιο της Αττικής, μέσα από έντυπο και οπτικοακουστικό ενημερωτικό υλικό, καθώς και από τη νέα τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής https://athensattica.com/fr/, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη και στη γαλλική γλώσσα.