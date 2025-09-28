Η Νικόλ Κίντμαν και η Ελ Φάνινγκ θα πρωταγωνιστήσουν στη νομική σειρά «Discretion»

Οι βραβευμένες σταρ Νικόλ Κίντμαν και Ελ Φάνινγκ ενώνουν για τέταρτη φορά τις δυνάμεις τους πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά-θρίλερ της Α24 «Discretion».

Το πρότζεκτ βασίζεται σε ένα ανέκδοτο διήγημα της Τσάντλερ Μπέικερ (Chandler Baker) η οποία υπογράφει και το σενάριο. Σύμφωνα με το Deadline, η A24 εξασφάλισε τα δικαιώματα μετά από μια σκληρή «μάχη» προσφορών.

Η πλοκή της σειράς είναι εμπνευσμένη από την επαγγελματική εμπειρία της Μπέικερ, ως εταιρικής δικηγόρου, σε μια εταιρεία στην Ουάσινγκτον πριν μετακομίσει στο Ντάλας. Επίσης θα αναλάβει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τη Σουζάνα Γκραντ (Susannah Grant), τις δύο πρωταγωνίστριες, τον Τζόρνταν Κερφ για λογαριασμό της Linden Entertainment και τον Τζόε Χιπς (Joe Hipps).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίντμαν και η Φάνινγκ συνεργάστηκαν στις ταινίες «The Beguiled» και «How To Talk To Girls At Parties» ενώ βρίσκονται πίσω από την επερχόμενη παραγωγή του Apple TV+ «Margo’s Got Money Troubles».

Η Μπέικερ αυτή την περίοδο εργάζεται για τη μεταφορά στην οθόνη του μυθιστορήματός της «The Husbands» για λογαριασμό των Amazon MGM και Plan B, με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Γουίγκ (Kristen Wiig). Παράλληλα συνυπογράφει το σενάριο της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Oh. What. Fun.» με τον σκηνοθέτη Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter). Με πρωταγωνίστριες τις Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer), Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) και Φελίσιτι Τζόουνς (Felicity Jones) η πρεμιέρα αναμένεται στις 3 Δεκεμβρίου στο Prime Video.

Πηγή: ΑΠΕ