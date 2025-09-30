Άγιος Στέφανος: Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 38χρονο – Κρύφτηκε σε θάμνο και τον πυροβόλησε

Enikos Newsroom

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 6:30 νωρίτερα σήμερα (30/9) το πρωί στον Άγιο Στέφανο, όταν ένας άνδρας φέρεται πως πυροβόλησε έναν 38χρονο. 

Ο δράστης φέρεται πως είχε στήσει καρτέρι στον 38χρονο, αφού κρυβόταν σε θάμνο και μόλις τον είδε, τον πυροβόλησε 3 φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη μέση και στο πόδι.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου δήλωσε πως ένιωσε «κάψιμο» στα σημεία των τραυμάτων. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση του θύματος, ο ίδιος εικάζει ότι ο δράστης μπορεί να είναι άτομο με το οποίο η νυν σύντροφός του είχε παλαιότερη σχέση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και διεξάγουν έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

