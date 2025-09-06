Ηλέκτρα: Επιστρέφει δυναμικά με ανανεωμένο καστ

Ηλέκτρα: Επιστρέφει δυναμικά με ανανεωμένο καστ

Η “Ηλέκτρα“, η σειρά που κέρδισε την αγάπη του κοινού επιστρέφει στην ΕΡΤ1 για τρίτη σεζόν!

Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ.

Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία.

Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή.

Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30 και θα μεταδίδεται την ίδια ώρα από Δευτέρα εως Πέμπτη.

