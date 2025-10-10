Λος Άντζελες: Μαχαιρώθηκε άτομο έξω από ακίνητο που συνδέεται με τον Bono των U2 – Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

διεθνή

Λος Άντζελες: Μαχαιρώθηκε άτομο έξω από ακίνητο που συνδέεται με τον Bono των U2 – Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Φωτογραφίες: AP, TMZ

Μια επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου έξω από ένα ακίνητο στους Λόφους του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες, συνδεδεμένο με τον τραγουδιστή των U2, Bono, σύμφωνα με το TMZ.

Το ακίνητο στην περιοχή του Λος Άντζελες αποτελεί επένδυση στην οποία ο Bono εμφανίζεται ως ένας από τους πολλούς επενδυτές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες και η Αστυνομία ανταποκρίθηκαν στο σημείο στις 13:22 τοπική ώρα, και κατά την άφιξή τους, ένα άτομο προσήχθη.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον τύπο του εγκλήματος που διαπράχθηκε. Το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το σπίτι είναι μια ιδιοκτησία που συνδέεται με τον Bono και βρίσκεται υπό κατασκευή. Ο ίδιος βρίσκεται εκτός χώρας και, σύμφωνα με το TMZ, δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

Λόγω των εργασιών, μόνο οι εργάτες ήταν αναμενόμενο να βρίσκονται στην ιδιοκτησία, όπως σημειώνεται από το δημοσίευμα.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Εκπρόσωποι του Bono, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες, LAPD και Πυροσβεστική, δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του PEOPLE για περισσότερες πληροφορίες την Πέμπτη.

13:02 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

