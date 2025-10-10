Λος Άντζελες: Πρώην μοντέλο του Penthouse εξαπατούσε ηλικιωμένους άνδρες και «άδειαζε» τα σπίτια τους

Ένα πρώην μοντέλο του περιοδικού Penthouse, γνωστή ως Mia Ventura ή Shana, φέρεται να εξαπατά ηλικιωμένους άνδρες στο πλούσιο προάστιο του Μαλίμπου, στο Λος Άντζελες, και στη συνέχεια να ληστεύει τα σπίτια τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 27χρονη Adva Lavie, Ισραηλινή στην καταγωγή και πρώην Penthouse Pet του Ιουλίου 2023, έχει συνδεθεί με σειρά κλοπών πολυτελών κατοικιών, αφού πρώτα «στόχευε» τα θύματά της μέσω ιστοσελίδων γνωριμιών, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες.


«Η ύποπτη Lavie έχει εμπλακεί σε σειρά κλοπών κατοικιών σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες και παρουσιάζοντάς την ως φίλη ή σύντροφο σε πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε το τμήμα στο Instagram αυτή την εβδομάδα.  Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν ότι «είναι γνωστό πως οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και μια λευκή Mercedes-Benz».

 

Ως η εντυπωσιακή Mia Ventura, εμφανίστηκε στο Penthouse ως «21st Century Penthouse Pet» τον Ιούλιο του 2023 και ισχυρίζεται ότι υπήρξε η πρώτη κορυφαία Ισραηλινή δημιουργός στο OnlyFans. Μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ και δήλωσε ότι υπηρέτησε στον Ισραηλινό στρατό πριν ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο.

 

Στο προφίλ της στο Penthouse αναφέρεται ότι «η μαγευτική Mia Ventura εργάστηκε ως αεροσυνοδός σε διεθνή αεροπορική εταιρεία» και ότι «η χαρισματική γλυκιά δεν εργάζεται πλέον στον αέρα, αλλά εξακολουθεί να αγαπά τα ταξίδια». Το «ιδανικό της ταίρι» περιγράφεται ως «κάποιος με καλό χιούμορ, που είναι έξυπνος, φιλόδοξος και σε καλή φυσική κατάσταση».

 

Η αστυνομία δεν παρείχε λεπτομέρειες για τον αριθμό των κλοπών που συνδέονται με τη Lavie -η οποία αυτοαποκαλείται Queen Mia στο Facebook- αλλά καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει στην προγραμματισμένη «συνάντηση» της με την αστυνομία να επικοινωνήσει άμεσα.

 

