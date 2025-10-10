Βίντεο: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν και στην Καλαμαριά

Τα αγριογούρουνα βγήκαν… βόλτα στην Καλαμαριά. Μπορεί οι δρόμοι της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, να ήταν άδειοι από κόσμο και οχήματα τα ξημερώματα της Παρασκευής, όμως ένα διαφορετικό θέαμα περίμενε έναν οδηγό που πήγαινε στη δουλειά του.

Το βίντεο τα κατέγραψε να τρέχουν στην οδό Βρυούλων, ενώ αυτή η νέα εμφάνισή τους όπως αναφέρει το voria.gr, προστίθεται στη μακρά, πλέον, λίστα παρόμοιων περιστατικών στον αστικό ιστό της πόλης.

Τα αγριογούρουνα διακρίνονται να περπατούν και όταν, αντιλαμβάνονται την παρουσία αυτοκινήτων, αυξάνουν ταχύτητα και τρέχουν πίσω από το μεγαλύτερο σε μέγεθος ζώο, που φέρεται να καθοδηγεί τα υπόλοιπα.