Βίντεο: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν και στην Καλαμαριά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο: Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν και στην Καλαμαριά

Τα αγριογούρουνα βγήκαν… βόλτα στην Καλαμαριά. Μπορεί οι δρόμοι της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, να ήταν άδειοι από κόσμο και οχήματα τα ξημερώματα της Παρασκευής, όμως ένα διαφορετικό θέαμα περίμενε έναν οδηγό που πήγαινε στη δουλειά του.

Το βίντεο τα κατέγραψε να τρέχουν στην οδό Βρυούλων, ενώ αυτή η νέα εμφάνισή τους όπως αναφέρει το voria.gr, προστίθεται στη μακρά, πλέον, λίστα παρόμοιων περιστατικών στον αστικό ιστό της πόλης.

Τα αγριογούρουνα διακρίνονται να περπατούν και όταν, αντιλαμβάνονται την παρουσία αυτοκινήτων, αυξάνουν ταχύτητα και τρέχουν πίσω από το μεγαλύτερο σε μέγεθος ζώο, που φέρεται να καθοδηγεί τα υπόλοιπα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
11:32 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πάρος: Νεκρός 90χρονος σε φρικτό τροχαίο – Το ΙΧ του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 23χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025 στην Πάρο. Σύμφωνα με την Αστυ...
11:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ευελπίδων: Γυναίκα συνελήφθη να κάνει χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδι...
10:53 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση του «δολοφόνου με το τσεκούρι»

Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται, σήμερα, η εξ αναβολής υπόθεση του δολοφόνου με το ...
10:20 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια…»

Νέα αινιγματική ανάρτηση στο Facebook έκανε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης