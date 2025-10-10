Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για ανήλικη – 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και την βίασε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ανήλικη στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, που εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκε ως δράστης 34χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thesspost.gr από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο 34χρονος προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η κοπέλα τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.

Επίσης, σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο δράστης προσέφερε στο σπίτι του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έναν ανήλικο φίλο της.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.