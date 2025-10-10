ΟΠΕΚΕΠΕ: Το έγγραφο για το διπλό «μπόνους» στους Κρητικούς κτηνοτρόφους – Η τροποποίηση της ΚΥΑ και τα ερωτήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτουν από τα όσα διαδραματίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Τάσος Τέλλογλου στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνης Παπάς, κατέθεσε ένα εμπιστευτικό έγγραφο, το οποίο έδινε διπλό μπόνους στους Κρητικούς κτηνοτρόφους. Εκείνη την περίοδο οι Κρητικοί είχαν 7,5 εκατ. αιγοπρόβατα από τα 13 εκατ. σε ολόκληρη τη χώρα. Και δεν έχουν γη για να τα δικαιολογήσουν.

Ο κ. Παπάς ερμηνεύει την ΚΥΑ του 2015, και παίρνοντας μία υπογραφή του κ. Βορίδη, την τροποποιεί. Υπάρχουν δύο ζητήματα: το πολιτικό είναι ότι ο κ. Λιβανός κατάργησε μόλις έγινε υπουργός το μέτρο του έξτρα μπόνους για τους Κρητικούς και ο κ. Γεωργαντάς έβαλε και επιπλέον κριτήρια εισοδήματος, κάτι που δεν έγινε πριν. Το δεύτερο ζήτημα είναι αν γνώριζε η Ε.Ε. αυτή την αλλαγή της ΚΥΑ.

Όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου, την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο 2021 δοκιμάζεται η τεχνική λύση. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επέτρεπε να έχεις γη χωρίς ζώα. Δεν επέτρεπε όμως να έχεις γη στην άλλη άκρη της χώρας. Η ΚΥΑ του 2015, του ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε ότι μπορείς να μετακινήσεις τα ζώα με τους όρους των μεταφερόμενων κοπαδιών. Τι σημαίνει αυτό; Κάποιος από την Κρήτη θα έπρεπε να αποδείξει ότι τα μεταφέρει σε μια περιοχή που παίρνει γη.

Αυτό το πράγμα «ξεχείλωσε» με αποκορύφωμα το 2019 και 2020, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο κ. Βορίδης απαντώντας στον κ. Βάρρα είπε ότι και αυτός προχώρησε σε πληρωμές με την τεχνική λύση. Ο Βάρρας ανταπάντησε ότι «πλήρωσα την προκαταβολή του 2020 με αυτόν τον τρόπο αλλά σκεφτόμουν να κάνω την εξόφληση τον Ιανουάριο του 2021 καταργώντας την τεχνική λύση, βάζοντας στον λογαριασμό 10 εκατ. εκτάρια που είχαμε πάρει από το Ευρωδικαστήριο». Ο κ. Βορίδης αναρωτήθηκε πώς θα το έκανε αυτό. Ο κ. Βάρρας είχε ζητήσει μία επιτροπή που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει και στη συνέχεια, έπειτα από έναν μήνα, παραιτήθηκε.

