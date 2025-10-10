Συνταγή για φτερούγες από κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο air fryer

Το κλειδί για να δημιουργήσετε νόστιμες και τραγανές φτερούγες κοτόπουλου στο air fryer είναι να τις ψήσετε σε ένα μείγμα λαδιού, κορν φλάουρ και μπαχαρικών μέχρι να τραγανίσουν οι φλούδες τους, πριν τις ρίξετε σε ένα κολλώδες γλάσο και τις ξαναμαγειρέψετε.

Υλικά

450–500γρ φτερούγες κοτόπουλου (χωρίς τις άκρες)

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

3 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού σόγια σως ή ταμάρι

1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι από ρύζι

1 κουταλάκι του γλυκού φρυγανισμένο σουσαμέλαιο

2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους σουσαμιού, φρυγανισμένοι

1 μεγάλη φρέσκο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μέθοδος

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίξτε τις φτερούγες κοτόπουλου, το ελαιόλαδο και αρκετό αλάτι και πιπέρι.

Ανακατέψτε με το κορν φλάουρ, μια κουταλιά κάθε φορά, μέχρι να καλυφθούν καλά οι φτερούγες.

Τηγανίστε τις φτερούγες κοτόπουλου στη φριτέζα αέρα σε μία στρώση για 25 λεπτά στους 180°C, γυρίζοντας τις στο μισό της διαδικασίας.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το γλάσο χτυπώντας μαζί το μέλι, τη σόγια σως, το ξύδι από ρύζι και το φρυγανισμένο σουσαμέλαιο σε ένα μεγάλο μπολ.

Ρίξτε τις μαγειρεμένες φτερούγες στο γλάσο και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.

Επιστρέψτε τις στη φριτέζα αέρα σε μία στρώση για άλλα 5 λεπτά.

Ανακατέψτε ξανά τις φτερούγες στο γλάσο που έχει απομείνει.

Πασπαλίστε με τους φρυγανισμένους σπόρους σουσαμιού και το φρέσκο κρεμμύδι και σερβίρετε.

Συμβουλές για τη συνταγή