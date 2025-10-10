Συνταγή για φτερούγες από κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο air fryer

marinasiskos

timeout

Συνταγή για φτερούγες από κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο air fryer. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για φτερούγες από κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο air fryer. Φωτογραφία: Freepik

Το κλειδί για να δημιουργήσετε νόστιμες και τραγανές φτερούγες κοτόπουλου στο air fryer είναι να τις ψήσετε σε ένα μείγμα λαδιού, κορν φλάουρ και μπαχαρικών μέχρι να τραγανίσουν οι φλούδες τους, πριν τις ρίξετε σε ένα κολλώδες γλάσο και τις ξαναμαγειρέψετε.

Συνταγή για scrambled eggs με ένα ξεχωριστό συστατικό από τον Gordon Ramsay

Υλικά

  • 450–500γρ φτερούγες κοτόπουλου (χωρίς τις άκρες)
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • 3 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ
  • 1 κουταλιά της σούπας μέλι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σόγια σως ή ταμάρι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι από ρύζι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού φρυγανισμένο σουσαμέλαιο
  • 2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους σουσαμιού, φρυγανισμένοι
  • 1 μεγάλη φρέσκο  κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μέθοδος

  • Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίξτε τις φτερούγες κοτόπουλου, το ελαιόλαδο και αρκετό αλάτι και πιπέρι.
  • Ανακατέψτε με το κορν φλάουρ, μια κουταλιά κάθε φορά, μέχρι να καλυφθούν καλά οι φτερούγες.
  • Τηγανίστε τις φτερούγες κοτόπουλου στη φριτέζα αέρα σε μία στρώση για 25 λεπτά στους 180°C, γυρίζοντας τις στο μισό της διαδικασίας.
  • Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το γλάσο χτυπώντας μαζί το μέλι, τη σόγια σως, το ξύδι από ρύζι και το φρυγανισμένο σουσαμέλαιο σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Ρίξτε τις μαγειρεμένες φτερούγες στο γλάσο και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.
  • Επιστρέψτε τις στη φριτέζα αέρα σε μία στρώση για άλλα 5 λεπτά.
  • Ανακατέψτε ξανά τις φτερούγες στο γλάσο που έχει απομείνει.
    Πασπαλίστε με τους φρυγανισμένους σπόρους σουσαμιού και το φρέσκο κρεμμύδι και σερβίρετε.

Συμβουλές για τη συνταγή

  • Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για μαγείρεμα σε φριτέζα αέρα με καλάθι 3,2 λίτρων.
    Μπορεί να εκτελεστεί και σε air fryer με περιστρεφόμενη λεπίδα, χωρίς να χρειάζεται να γυρίσετε τις φτερούγες στο μέσο του χρόνου μαγειρέματος.
  • Ωστόσο, μέρος της επικάλυψης μπορεί να πέσει από τις φτερούγες καθώς αυτές περιστρέφονται: αυτό θα κάνει πιο νόστιμες τις φτερούγες, και θα έχετε επίσης τραγανά κομμάτια, αν και ενδέχεται να είναι γενικά λιγότερο τραγανά .
  • Αυτή η συνταγή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα για να περισσότερους ανθρώπους σε μια μεγαλύτερη φριτέζα αέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φυσικοθεραπεία στην πρώτη γραμμή της υγιούς μακροζωίας – Μειώνει τις πτώσεις έως και 30%

5 σημάδια στην ομιλία που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια ένταξης και τι ισχύει για τους ενεργούς πλειστηριασμούς και το κούρεμα οφειλής – Γράφ...

Στεγαστική κρίση: Ποια μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
09:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ο άνδρας της κάνει ό,τι του πει η μητέρα του – «Η πεθερά μου έχει παράλογες απαιτήσεις, αναγκάστηκα να φύγω απ’ το σπίτι»

Μία γυναίκα, στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για συμβουλές, λέγοντας πως o άνδρας της αναθέ...
06:15 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις 3 μπανάνες σε 5 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025: Παρθένοι, επενδύστε στην αυτοκυριαρχία σας

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που έχουν το χάρισμα να προσελκύουν το χρήμα όταν το έχουν ανάγκη – «Ο πλούτος βρίσκει τον δρόμο προς τη ζωή σας”

Είτε μας αρέσει είτε όχι, το χρήμα επηρεάζει τα πάντα.  Είτε πρόκειται για κάποιον που προσπαθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης