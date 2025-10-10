Λάρισα: Ηλικιωμένος καταδικάστηκε για τον βιασμό της ανήλικης εγγονής του

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και εννέα μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ένας ηλικιωμένος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης εγγονής του σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και για διάστημα περίπου δύο ετών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, τα όσα βίωσε η ανήλικη, περιέγραψε η ίδια στην μητέρα της, την περίοδο που οι δυο τους έμεναν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και έτσι κινήθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Τι υποστηρίζει ο ηλικιωμένος

Στο δικαστήριο, αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως η καταγγελία είναι ψευδής και η ανήλικη υποκινήθηκε από την μητέρα της, η οποία είχε δυσαρεστηθεί με τον ίδιο για οικονομικούς λόγους.

Η εισαγγελέας ωστόσο στην αγόρευση της ανέφερε πως η κατάθεση της ανήλικης κρίνεται αξιόπιστη με βάση και την εξέταση της από την παιδοψυχολόγο προτείνοντας την ενοχή του κατηγορουμένου για όλες τις πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.

Έτσι, όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και εννέα μηνών για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη με τον κατηγορούμενο να επιστρέφει στη φυλακή.