«Φως στο Τούνελ» για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου: «Στην Σκόπελο φλέρταρε ένα βράδυ με άλλον άνδρα» αναφέρει η στενή φίλη της – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία σ’ ένα από τα πιο σκοτεινά και πολύκροτα θρίλερ εξαφάνισης στην Ελλάδα, την υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου, που εξαφανίστηκε το Νοέμβριο του 1995, φέρνει η εκπομπή το «Φως στο Τούνελ», δημοσιοποιώντας τη μαρτυρία της στενής της φίλης, η οποία κατονομάζεται στο σημείωμα που άφησε η Ολυμπία στον σύζυγό της πριν εξαφανιστεί.

Η 29χρονη τότε γυναίκα παραμένει μέχρι σήμερα άφαντη, με τον αδελφό της, τον μοναδικό συγγενή της, ο οποίος είναι εν ζωή, να μην έχει κανένα ίχνος για την τύχη της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υπόθεση ανακοίνωσε πως έχει πλέον ανατεθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Μάλιστα ο αδελφός της Ολυμπίας κλήθηκε να δώσει δείγμα DNA, για την ταυτοποίηση τυχόν ευρημάτων.

Πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και οι έρευνες εστιάζουν στην αξιοπιστία της διαδρομής που δηλώθηκε αρχικά και στο αν το σημείωμα που βρέθηκε ήταν πράγματι προϊόν ελεύθερης βούλησης ή αν χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός.

Το σημείωμα προς τον σύζυγό της, που βρέθηκε στο σπίτι της έγραφε ότι θα πήγαινε στην Ελευσίνα με μια φίλη της, την Κική, για να πάρει κάποια πράγματα και θα επέστρεφε.

Το «Φως στο Τούνελ», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, ήρθε σε επαφή με την Κική, τη στενή φίλης της αγνοούμενης, με την οποία είχαν πάει διακοπές σε νησί και είχαν γνωρίσει δύο νεαρούς.

Η ίδια υποστηρίζει πως η σχέση τους είχε περάσει φάσεις απόστασης, αλλά λίγο πριν την εξαφάνιση είχαν έρθει πάλι κοντά. Κολλητή όμως φίλη της, ήταν η Βάσω όπως λέει και όχι η ίδια.

«Υπήρχαν προβλήματα στον γάμο της, φλέρταρε ένα βράδυ»

«Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προβλήματα στον γάμο της και η ίδια είχε επιδιώξει να έρθουμε πάλι κοντά. Πήγαμε μαζί διακοπές στη Σκόπελο γιατί είχε εισιτήρια από τον κοινωνικό τουρισμό και δεν ήθελε να πάει ο άντρας της. Ο Δημήτρης επέμενε πιο πολύ να πάμε μαζί γιατί εκείνος δούλευε και θα έχαναν τα εισιτήρια. Εκεί, είχαμε γνωρίσει σε ένα μπαρ δύο παιδιά. Ήμασταν και μικρές. Ο ένας ήταν Έλληνας και ο άλλος Δανός, που έφυγε την επόμενη μέρα».

Ωστόσο, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο βαθύτερης σχέσης και φυγής στο εξωτερικό.

«Όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία είχα πάει και είχα βρει τον Έλληνα γιατί ήξερα ότι είχε ένα μπαρ στην Κηφισιά και τον είχα ρωτήσει αν υπήρχε περίπτωση, η Ολυμπία να είχε επαφή με τον Δανό. Και εκείνος μου το είχε αποκλείσει. Η Ολυμπία δεν μιλούσε καλά Αγγλικά, δεν είχε ούτε διαβατήριο. Δεν θα μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αντάλλαξαν τηλέφωνα αλλά πιστεύω ότι θα το μάθαινα. Θα μου το έλεγε η Ολυμπία».

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι αποκαλύψεις της για τον γάμο της Ολυμπίας.

«Ήταν απλώς απελπισμένη από τον γάμο της και αισθανόταν ανεπιθύμητη, γι’ αυτό φλέρταρε ένα βράδυ. Στη Σκόπελο μου είπε πρώτη φορά ότι με τον άντρα της είχαν προβλήματα. Δεν είχαν καμία ερωτική επαφή έναν χρόνο περίπου και το σόι της την πίεζε να κάνει παιδί. Είχαν πάει διακοπές με τον άντρα της στην Πάρο και αυτός δεν ήθελε ούτε να τον ακουμπάει. Τώρα αν ο άντρας της είχε εξωσυζυγική σχέση, πράγμα πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Πάντως δεν ήταν και φυσιολογικό στην ηλικία μας να μην θέλει ερωτική επαφή. Δεν ήταν και καμία άσχημη η Ολυμπία. Ο αδελφός της μου είχε πει ότι αυτός είχε σχέση με κάποια από την εταιρεία που δούλευε».

«Ανεξήγητο το σημείωμα»

Η μεγαλύτερη ανατροπή όμως, αφορά το σημείωμα που άφησε στον σύζυγό της.

«Ήταν ανεξήγητο το σημείωμα δεν είχε καμία σχέση με μένα. Ούτε μου είπε το προηγούμενο βράδυ να την καλύψω για να πάει κάπου και ότι θα έλεγε ψέματα στον Δημήτρη. Γι’ αυτό ήμουν και η πρώτη που ανησύχησε και την έψαξε. Εγώ ήρθα κάποια στιγμή να πάρω πράγματα από το γραφείο αλλά όχι εκείνο το Σαββατοκύριακο και ούτε είχα ζητήσει από την Ολυμπία βοήθεια όσο θυμάμαι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο εγώ δεν είχα να μετακομίσω τίποτα. Επειδή είχα τη γιορτή μου μάλιστα το Σάββατο, είχα κανονίσει να βγούμε έξω με τις φίλες μου να τις κεράσω και θα ερχόταν και η Ολυμπία».

Όπως περιγράφει, όταν επικοινώνησε με τον σύζυγο της Ολυμπίας, εκείνος φάνηκε έκπληκτος.

«Εγώ τον πήρα τηλέφωνο να την ξυπνήσει και εκείνος μου λέει “δεν είναι μαζί σου;” και του απάντησα “όχι… από πού κι ως που να είναι μαζί μου ρε Δημήτρη;”… και τότε ξεκίνησε η αναζήτηση».

Η ίδια αποκαλύπτει και μια έντονη, σχεδόν προφητική στιγμή το βράδυ πριν την εξαφάνιση.

«Εκείνο το βράδυ την ρώτησα για τη σχέση με τον άντρα της και με διαβεβαίωσε ότι όλα πήγαιναν καλύτερα γι’ αυτό έπεσα από τα σύννεφα μετά. Επέμενε να μείνω σπίτι, να θυμηθούμε τα παλιά… σαν να ήθελε να αποχαιρετήσει».

Δείτε το βίντεο: