Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους, στους βασικούς άξονες της Αθήνας.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό