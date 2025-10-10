Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους, στους βασικούς άξονες της Αθήνας.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Δείτε τον χάρτη κυκλοφορίας της τροχαίας με τους “κόκκινους” δρόμους

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φυσικοθεραπεία στην πρώτη γραμμή της υγιούς μακροζωίας – Μειώνει τις πτώσεις έως και 30%

5 σημάδια στην ομιλία που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια ένταξης και τι ισχύει για τους ενεργούς πλειστηριασμούς και το κούρεμα οφειλής – Γράφ...

Στεγαστική κρίση: Ποια μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
09:50 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπ...
09:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για ανήλικη – 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και την βίασε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ανήλικη στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, που εξιχνιάστηκε από ασ...
09:31 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Απάτη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ – «Μαϊμού» λογιστής έταζε γρήγορες συντάξεις επικαλούμενος υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ

Χιλιάδες ευρώ άρπαξε από ανυποψίαστους πολίτες ένας 61χρονος, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή κ...
09:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το έγγραφο για το διπλό «μπόνους» στους Κρητικούς κτηνοτρόφους – Η τροποποίηση της ΚΥΑ και τα ερωτήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης