Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους, στους βασικούς άξονες της Αθήνας.
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/PD6opvPHfG
