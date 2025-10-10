Αθήνα: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 51χρονου επιβάτη λεωφορείου με το τσεκούρι

Αθήνα: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 51χρονου επιβάτη λεωφορείου με το τσεκούρι

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 51χρονου επιβάτη λεωφορείου που εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο αστυνομικών, να έχει μαζί του τσεκούρι, παρουσίασε το STAR.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής του. Όλα συνέβησαν στις 4:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουκίσσης Πλακεντίας- Πειραιά.

Κάποια στιγμή ο 51χρονος άναψε τσιγάρο και οι υπόλοιποι επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν στον οδηγό, όπως έγραψε το enikos.gr. Ο οδηγός τού έκανε παρατήρηση, αλλά εκείνος τον αγνόησε.

Όταν το λεωφορείο έφτασε στην Αθηνάς, ο οδηγός σταμάτησε και ενημέρωσε τους αστυνομικούς που εκείνη την ώρα έκαναν περιπολία στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο και κατά τον έλεγχο που έκαναν, εντόπισαν το τσεκούρι του 51χρονου.

Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Α.Τ Ομόνοιας, πριν καταφέρει να τραυματίσει κάποιον από τους επιβάτες.

Δείτε το βίντεο:

