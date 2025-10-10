Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών συγκλόνισε τις Φιλιππίνες: Εικόνες πανικού και φόβοι για ζημιές – Ο Πρόεδρος της χώρας καλεί σε εκκενώσεις

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε τις Φιλιππίνες το πρωί της Παρασκευής(10/10), προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή και κινητοποίηση των αρχών σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σεισμό μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ, εκτεταμένες προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εκκενώσεις σε παράκτιες περιοχές, ενώ ο πρόεδρος των Φιλιππίνων δεσμεύτηκε ότι η κρατική μηχανή θα παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση.

Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας (PHIVOLCS), το οποίο ανακοίνωσε ότι η αρχική δόνηση είχε μέγεθος 7,5 βαθμών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Davao Oriental του νησιού Μιντανάο. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησαν το μέγεθος στα 7,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 58 χιλιομέτρων (36 μιλίων).

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀 📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Η PHIVOLCS προειδοποίησε για ενδεχόμενες ζημιές και μετασεισμούς από τη σφοδρή δόνηση, ενώ κάλεσε τους κατοίκους σε περιοχές των κεντρικών και νότιων Φιλιππίνων να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα εδάφη ή πιο βαθιά στην ενδοχώρα, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσαν να αναμένονται κύματα άνω του ενός μέτρου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της παλίρροιας».

⚠️ Video showing the shaking from the M7.4 earthquake that hit the Philippines… 📍 Spring Valley, Brgy. Buhangin proper, Davao City. 📹Arjay Estabayapic.twitter.com/m0y6Ly6jOf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025



Σύμφωνα με την PHIVOLCS, σημειώθηκε σειρά μετασεισμών στα ανοιχτά του Μιντανάο, με μέγεθος από 2,6 έως 4,9 βαθμούς.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι «κύματα ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από το επίπεδο της παλίρροιας ήταν πιθανά στις Φιλιππίνες», ενώ το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι «επικίνδυνα κύματα είναι πιθανά για ακτές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων (186 μιλίων) από το επίκεντρο του σεισμού».

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ, κάλεσε σε εκκενώσεις σε ορισμένες παράκτιες περιοχές στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες. Όπως δήλωσε μέσω Facebook, «οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και ανακούφισης θα αναπτυχθούν μόλις είναι ασφαλές να γίνει αυτό».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη: «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», προσθέτοντας πως οι αρχές «αξιολογούν την κατάσταση στο έδαφος» και πως «οι ομάδες έρευνας και διάσωσης θα αναπτυχθούν όταν θα είναι ασφαλές να γίνει αυτό».

Εικόνες και βίντεο από τις Φιλιππίνες δείχνουν κατοίκους να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους αμέσως μετά τη δόνηση.



Ο κυβερνήτης της Davao Oriental, Έντουιν Τζουμπαχίμπ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο DZMM ότι οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν. «Κάποια κτίρια αναφέρθηκε ότι υπέστησαν ζημιές», είπε. «Ήταν πολύ δυνατός».

Terryfiyng video: A strong earthquake struck Davao Oriental . Tsunami warning is in effect for Davao Region and Eastern Visayas. Coastal residents are evacuating to higher ground. 📍Davao Oriental, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/QOFIbjGuPQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 10, 2025

A strong 7.4-magnitude earthquake struck Tagum City, Davao del Norte, Philippines 🇵🇭 (10.10.2025) pic.twitter.com/qJHgoDLRwW — Disaster News (@Top_Disaster) October 10, 2025



Η Ινδονησία, που επηρεάστηκε επίσης από το φαινόμενο, εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις βόρειες περιοχές της Σουλαουέζι και της Παπούα. Ο επικεφαλής του Κέντρου Σεισμών και Τσουνάμι της χώρας δήλωσε ότι «το αποκαλούμε μικρό τσουνάμι», αναφερόμενος σε κύματα που έφτασαν έως τα 0,5 μέτρα.

Βάσει δεδομένων της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, κύματα ύψους από 3,5 έως 17 εκατοστά καταγράφηκαν στα νησιά Ταλάουντ της Βόρειας Σουλαουέζι, ενώ «τσουνάμι ύψους έως και 17 εκατοστών (6 ιντσών) καταγράφηκε στα ινδονησιακά ύδατα».

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού σημείωσε ακόμη ότι ορισμένες ακτές της Ινδονησίας και του νησιωτικού κράτους Παλάου στον Ειρηνικό ενδέχεται να δουν κύματα ύψους έως και ενός μέτρου.

A powerful magnitude-7.4 earthquake struck off the southern Philippines on Friday, triggering tsunami warnings in the Asian nation as well as neighbouring Indonesia and Palauhttps://t.co/cHy1rhdWoj pic.twitter.com/JiN9HfL0xC — AFP News Agency (@AFP) October 10, 2025



Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε δύο εβδομάδες μετά τον πιο θανατηφόρο σεισμό που έχει πλήξει τις Φιλιππίνες την τελευταία δεκαετία, όταν 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νησί Σέμπου από δόνηση 6,9 Ρίχτερ που είχε επίσης επίκεντρο στη θάλασσα.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται επάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου σημειώνονται περισσότερες από 800 σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο.

Τελικά, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι «η απειλή από το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό στις Φιλιππίνες έχει πλέον περάσει».