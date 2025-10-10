Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών ταρακούνησε τα ξημερώματα την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 58 χιλιομέτρων, ενώ αρχικά η δόνηση είχε εκτιμηθεί στα 7,2 βαθμών .

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, καθώς η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) προειδοποίησε για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν μακριά από τις ακτές, εξαιτίας του κινδύνου για τσουνάμι, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε αναστάτωση και πανικός.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση καθώς ο κίνδυνος μετασεισμών παραμένει υψηλός.