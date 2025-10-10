Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Enikos Newsroom

διεθνή

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών ταρακούνησε τα ξημερώματα την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 58 χιλιομέτρων, ενώ αρχικά η δόνηση είχε εκτιμηθεί στα 7,2 βαθμών .

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, καθώς η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) προειδοποίησε για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν μακριά από τις ακτές, εξαιτίας του κινδύνου για τσουνάμι, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε αναστάτωση και πανικός.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση καθώς ο κίνδυνος μετασεισμών παραμένει υψηλός.

04:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και κατοικίες

Νέες σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Παρασκευής εναντίον τη...
02:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα εποπτεύουν την εκεχειρία στη Γάζα λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέψει»...
01:54 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα – Διέρευσε έγγραφο της συμφωνίας

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρ...
00:33 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης ...
