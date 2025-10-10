Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε μέλη συμμοριών και την αστυνομία ξέσπασαν την Πέμπτη (9/10) κοντά στο Palais National – την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή – στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου αναμενόταν να διεξαχθεί υπουργικό συμβούλιο, το πρώτο που οργανώθηκε εκεί έπειτα από μήνες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας και μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το παλάτι αυτό, η έδρα της προεδρίας και της κυβέρνησης, είχε στην πράξη εγκαταλειφθεί το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της ανασφάλειας στο κέντρο της αϊτινής πρωτεύουσας, που ελέγχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος της συμμορίες.

Όμως οι μεταβατικές αρχές της χώρας, όπου δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές από το 2016, αποπειρώνται να ανακτήσουν το παλάτι, να στείλουν το μήνυμα πως η πολιτική θα υπερισχύσει της βίας, παρά τη χαοτική κατάσταση στο φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής κι όλου του δυτικού ημισφαιρίου.

«Αυτή η συνεδρίαση της κυβέρνησης σηματοδοτεί συμβολικό και αποφασιστικό βήμα στην προοδευτική ανάκτηση του ελέγχου του κράτους στο κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς, της ιστορικής καρδιάς της δημοκρατικής εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ανακοίνωση του γραφείου του αϊτινού μεταβατικού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.

Αλλά το πρωί της Πέμπτης (9/10) ακούγονταν συνεχή πυρά στον τομέα όπου βρίσκεται το εθνικό παλάτι, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, που διαπίστωσε επίσης την ανάπτυξη μεγάλης δύναμης της αστυνομίας και την παρουσία οχημάτων με θωράκιση των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαίωσε πως εκτυλίχθηκαν μάχες χθες στην περιοχή.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν ως αυτό το στάδιο απολογισμό των θυμάτων, ούτε έκαναν λόγο για ζημιές.

Με βάση το πρόγραμμα του υπουργικού συμβουλίου, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση επρόκειτο να συζητήσει χθες για τον κρατικό προϋπολογισμό και τη συμβολή της Αϊτής σε διεθνή δύναμη που θα δράσει εναντίον των συμμοριών, κι εξασφάλισε τον περασμένο μήνα πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η δύναμη αυτή θα είναι το διάδοχο σχήμα της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ) υπό την ηγεσία της Κένυας, που εγκρίθηκε το 2023 αλλά, χωρίς εξοπλισμό και χρηματοδότηση, είχε μάλλον περιορισμένο αντίκτυπο στο πεδίο. Συμμορίες συνεχίζουν να λυμαίνονται τη χώρα με φόντο την πολυετή και πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, κοινωνική, υγειονομική και ασφαλείας.

Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη πιο θεαματικά από τις αρχές του 2024, όταν συμμορίες εξώθησαν τον πρωθυπουργό την εποχή να παραιτηθεί. Την Αϊτή κυβερνά από τα μέσα της περασμένης χρονιάς λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο μετάβασης.

Ο επικεφαλής του οργανισμού αυτού, ο Λοράν Σεν-Σιρ, τόνισε πρόσφατα από το βήμα του ΟΗΕ ότι η χώρα του βρίσκεται «σε πόλεμο».

