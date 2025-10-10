Βόλος: Ανήλικοι πετούσαν γατάκια σε αγέλη σκύλων για να τα κατασπαράξουν

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Βόλο μια καταγγελία για κακοποίηση ζώων, σύμφωνα με την οποία ανήλικοι φέρονται να έπιαναν γατάκια και να τα πετούσαν σε αδέσποτους σκύλους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή της πόλης και έχει προκαλέσει έντονη οργή στην τοπική κοινωνία.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, έσπευσε στο σημείο και παρενέβη άμεσα, απομακρύνοντας τους ανήλικους και σταματώντας τη φρικτή πράξη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα γατάκια κατάφεραν να σωθούν, σκαρφαλώνοντας σε κοντινά δέντρα για να προστατευτούν.

Η ανάρτηση της Φιλοζωικής Ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με δεκάδες πολίτες να εκφράζουν οργή και αγανάκτηση για το περιστατικό. Πολλοί χρήστες ζητούν την παρέμβαση της Αστυνομίας και τον εντοπισμό των ανηλίκων μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την πράξη που έχει συγκλονίσει τον Βόλο.