Βόλος: Ανήλικοι πετούσαν γατάκια σε αγέλη σκύλων για να τα κατασπαράξουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

γατάκια
Φωτογραφία: Unsplash

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Βόλο μια καταγγελία για κακοποίηση ζώων, σύμφωνα με την οποία ανήλικοι φέρονται να έπιαναν γατάκια και να τα πετούσαν σε αδέσποτους σκύλους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή της πόλης και έχει προκαλέσει έντονη οργή στην τοπική κοινωνία.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, έσπευσε στο σημείο και παρενέβη άμεσα, απομακρύνοντας τους ανήλικους και σταματώντας τη φρικτή πράξη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα γατάκια κατάφεραν να σωθούν, σκαρφαλώνοντας σε κοντινά δέντρα για να προστατευτούν.

Η ανάρτηση της Φιλοζωικής Ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με δεκάδες πολίτες να εκφράζουν οργή και αγανάκτηση για το περιστατικό. Πολλοί χρήστες ζητούν την παρέμβαση της Αστυνομίας και τον εντοπισμό των ανηλίκων μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την πράξη που έχει συγκλονίσει τον Βόλο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε 61χρονο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 15χρονης

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετη αναστολή, επέβαλλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 61χρ...
22:58 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το φονικό στο κάμπινγκ – Το άνοιγμα της διαθήκης και το νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Αρχίζει να συμπληρώνεται σιγά σιγά το «παζλ» της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα της Μεσσηνί...
22:50 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έργο ανατέθηκε σε επιστήμονα που καταδικάστηκε στην πρώτη δίκη για παράνομες επιδοτήσεις

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1 η δήλωση εκτά...
22:41 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αττικόν: Θα χρειαστούν κι άλλα χειρουργεία για το ένα μάτι της 39χρονης εγκύου – Καρέ καρέ οι κινήσεις του 43χρονου πριν της επιτεθεί με το πιρούνι 

Το ένα της μάτι κινδυνεύει να χάσει η έγκυος γυναίκα, που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης