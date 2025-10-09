Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86: Με… υπογραφή Ναν το πρώτο «διπλό»

Το «κρύο αίμα» του Κέντρικ Ναν γλίτωσε σε «νεκρό χρόνο» τον ασταθή Παναθηναϊκό από το… έμφραγμα στη Βιτόρια, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην πρώτη τους εφετινή δοκιμασία μακριά από το ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» επικράτησε στο… νήμα με 86-84 της Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-1 και υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε να… βυθίζεται στον ρυθμό της Μπασκόνια από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και στην εκκίνηση της τρίτης, όταν δέχθηκε σε αυτό το διάστημα σερί 7-0 με μπροστάρη τον Σεντεκέρσκις και βρέθηκε στο -1 (43-42 στο 21΄).

Ωστόσο, ο Ναν έδωσε το σύνθημα της αφύπνισης από τα 6,75, ο Ερνανγκόμεθ ακολούθησε τα βήματα του Αμερικανού και ο Παναθηναϊκός με ένα κομβικό ξέσπασμα απάντησε με επιμέρους σκορ 2-13, εξασφαλίζοντας στο 26΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 10 πόντων (45-55). Δίχως να χάσει την ενέργεια του στο κομμάτι της παραγωγικότητας, το «τριφύλλι» συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο 30΄ έδειξε να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, ξεφεύγοντας με +15 (56-71, η διαφορά είχε φτάσει και στο +17 στο 29΄, 54-71).

Και πάλι, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό… Ένα «νεκρό» διάστημα πέντε λεπτών στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όταν κόλλησε επιθετικά στους 5 πόντους, έδωσε δικαιώματα στους Βάσκους, οι οποίοι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και με δίποντο του Φόρεστ, μετά από ριμπάουντ του ίδιου από την άστοχη δεύτερη βολή του, ήρθε η ισοφάριση (84-84).

Ωστόσο, ο Ναν το είχε πάρει… προσωπικά και με buzzer beater δίποντο έδωσε τέλος στα όνειρα των Βάσκων για παράταση…

Η τριπλέτα Κέντρικ Ναν (30π.), Τσεντί Όσμαν (20π., 8ρ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15π., 10ρ.) «σήκωσαν» την επίθεση του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» όμως να προβληματίζει και πάλι με τα πολλά λάθη στα οποία υπέπεσε (18) και την ελάχιστη προσφορά των υπόλοιπων «πράσινων», απέναντι σε μία Μπασκόνια που τα… έσπασε από τα 6,75 (7/26 τρίποντα) και μέτρησε 16 λάθη, αλλά και πάλι είχε το… σθένος να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86