Αττικόν: Θα χρειαστούν κι άλλα χειρουργεία για το ένα μάτι της 39χρονης εγκύου – Καρέ καρέ οι κινήσεις του 43χρονου πριν της επιτεθεί με το πιρούνι 

Το ένα της μάτι κινδυνεύει να χάσει η έγκυος γυναίκα, που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, στο νοσοκομείο Αττικόν με περισσότερα από 100 τραύματα από πιρούνι σε πρόσωπο και σώμα. Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τον 43χρονο δράστη, από τον οποίο προκλήθηκαν τα τρυπήματα που φέρει η γυναίκα, ενώ βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν την στιγμή της σύλληψής του και όλα όσα έκανε πριν επιτεθεί στην 39χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφός της ήταν αυτός που την χτύπησε εκατοντάδες φορές με το πιρούνι, μέχρι και στα μάτια, όπως είπε το ίδια. Αυτό που οδήγησε τον 43χρονο στην κακοποιητική αυτή συμπεριφορά φαίνεται πως ήταν η σκέψη ότι ίσως το παιδί που κυοφορούσε δεν είναι δικό του.

Η γυναίκα, έγκυος 10 εβδομάδων, ήδη χειρουργήθηκε και στα 2 μάτια, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν την όραση στο δεξί της μάτι.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο enikos.gr, δήλωσε ότι «το ένα μάτι είναι καλύτερα, βλέπει ελάχιστα». Όσον αφορά το άλλο, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι «είναι ακόμα δύσκολη η κατάσταση, θα χρειαστούν και άλλα χειρουργεία».

Τα πρώτα λόγια της γυναίκας στους νοσηλευτές

Την νύχτα εκείνη της κακοποίησής της, η γυναίκα έτρεχε στους δρόμους του Ψυχικού αιμόφυρτη και ζητώντας βοήθεια. Με την βοήθεια γειτόνων, κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Αττικόν όπου μεταφέρθηκε, όταν είδαν την γυναίκα, κάλεσαν την αστυνομία και στην συνέχεια το θύμα κατονόμασε τον σύντροφό της ως δράστη της επίθεσης. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε το θύμα στις Αρχές ο 43χρονος σύντροφός της, υπήκοος Γεωργίας, τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας, μέσα στο σπίτι του στο Ψυχικό, της επιτέθηκε άγρια με πιρούνι.

«Είμαι καλά αλλά πολύ τρομαγμένη. Φοβήθηκα πάρα πολύ, ευτυχώς τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Με χτύπησε πολύ, ανησυχώ πάρα πολύ για το μάτι μου», ήταν οι πρώτες κουβέντες της γυναίκας στους νοσηλευτές, όταν έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο τρυπημένη από πιρούνι στα μάτια, τα μάγουλα και τον λαιμό.

Ο Γιάννης Πλαγιανάκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικόν τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι: «Ήταν δαγκωμένη στα μπράτσα, πέρασε μεγάλο βάσανο».

Από την πλευρά της, γειτόνισσα του ζευγαριού, επεσήμανε για τον 43χρονο ότι: «Έπινε συνέχεια, δεν δούλευε, η γυναίκα του τον συντηρούσε. Φώναζε συχνά».

Παράνομα στη χώρα ο δράστης

Ο 43χρονος, όπως έγινε γνωστό συνελήφθη στο Ψυχικό και το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου οδηγήθηκε στον ανακριτή, μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο δράστης είναι παράνομα στην χώρα, καθώς έκανε αίτηση ασύλου πριν από 3 χρόνια, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει την διαδικασία συνεντεύξεων. Έτσι, το αίτημά του αρχειοθετήθηκε και με βάση τον νέο νόμο, ο 43χρονος θα οδηγηθεί ή στην φυλακή ή σε απέλαση.

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου

Βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Mega καταγράφουν τον 43χρονο πριν την κακοποίηση της 39χρονης καθώς και την στιγμή της σύλληψής του.

Συγκεκριμένα, στο ένα βίντεο καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν επιτεθεί στην σύντροφό του. Όπως φαίνεται, βρίσκεται στη γειτονιά, κρατά ένα μπουκάλι μπύρα και κάθεται για ώρες. Καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και καπνίζει ακατάπαυστα. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καβγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει.

Σε άλλο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν κακοποιητικός και βίαιος και με την πρώην σύζυγό του, αλλά και με την κόρη τους. Μάλιστα, χρειάστηκε να φυγαδεύσουν το παιδί στη Γεωργία για να γλιτώσει. Κάτοικος της περιοχής τόνισε: «Είχε ένα κοριτσάκι στο οποίο δεν φερόταν καλά, το είχε κουρέψει με την ψιλή και το είχε πάρει το Χαμόγελο του Παιδιού».

Δείτε τα βίντεο:

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν

Όπως μεταδίδει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενη, ενώ όπως αποκαλύπτεται, ο δράστης έχει «πλούσιο» ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα: