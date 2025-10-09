Χαμάς: Αντιτίθεται στην “Επιτροπή Ειρήνης” που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας, μετά τον πόλεμο

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Το σχόλιο αυτό έγινε αφού όλες οι πλευρές υπέγραψαν νωρίτερα στην Αίγυπτο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε αυτήν την πρώτη φάση θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισράηλ, και θα αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα. Δεν προβλέπεται όμως να επιλυθεί τώρα το ακανθώδες ζήτημα της διακυβέρνησης της Γάζας ή το ποιος θα επιβλέπει την ανοικοδόμησή της.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει η Επιτροπή

Όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του, την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ θα μετέχει σε αυτήν την «Επιτροπή Ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στην εποχή των εντολών και του αποικισμού» είπε ο Χαμντάν, κάνοντας αναφορά στην εποχή που η Παλαιστίνη τελούσε υπό «Βρετανική Εντολή» ούσα υποτελής της στην πραγματικότητα.

Η «Επιτροπή Ειρήνης», που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, κυρίως ντόπιους, θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και θα περάσει κατόπιν τη σκυτάλη στην Παλαιστινιακή Αρχή, μετά τη μεταρρύθμιση της τελευταίας.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, που είναι πολιτικός αντίπαλος της Χαμάς, ο Χουσέιν αλ Σέιχ, είπε σήμερα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ήδη ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διοικήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο και να επιβλέψει την ανοικοδόμησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ