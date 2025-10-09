Χαμάς: Αντιτίθεται στην “Επιτροπή Ειρήνης” που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας, μετά τον πόλεμο

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Photo: AFP / Eyad Baba

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Το σχόλιο αυτό έγινε αφού όλες οι πλευρές υπέγραψαν νωρίτερα στην Αίγυπτο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε αυτήν την πρώτη φάση θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισράηλ, και θα αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα. Δεν προβλέπεται όμως να επιλυθεί τώρα το ακανθώδες ζήτημα της διακυβέρνησης της Γάζας ή το ποιος θα επιβλέπει την ανοικοδόμησή της.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει η Επιτροπή

Όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του, την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ θα μετέχει σε αυτήν την «Επιτροπή Ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στην εποχή των εντολών και του αποικισμού» είπε ο Χαμντάν, κάνοντας αναφορά στην εποχή που η Παλαιστίνη τελούσε υπό «Βρετανική Εντολή» ούσα υποτελής της στην πραγματικότητα.

Η «Επιτροπή Ειρήνης», που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, κυρίως ντόπιους, θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και θα περάσει κατόπιν τη σκυτάλη στην Παλαιστινιακή Αρχή, μετά τη μεταρρύθμιση της τελευταίας.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, που είναι πολιτικός αντίπαλος  της Χαμάς, ο Χουσέιν αλ Σέιχ, είπε σήμερα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ήδη ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διοικήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο και να επιβλέψει την ανοικοδόμησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:10 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ κατά Ισπανίας: «Θα έπρεπε να τους πετάξουμε έξω από το ΝΑΤΟ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά αιφνιδιάσε με δήλωσή του με την Ισπανία να μπαίνει αυτήν τ...
22:20 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: «Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα» λέει ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Ως απαραίτητα στοιχεία ενός μελλοντικού σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας ανέδειξε την παρουσία...
21:18 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – «Πήραμε εγγυήσεις από ΗΠΑ, Άραβες και Τουρκία», δήλωσε ο Χαλίλ Αλ Χάγια

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, ο  Χαλίλ Αλ-Χάγια, κήρυξε σε τηλεοπτική του ομιλία το τέλος του ...
21:14 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Βέλγιο: Εξαρθρώθηκε μια ομάδα που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτικών – Στους πιθανούς στόχους και ο πρωθυπουργός της χώρας

Τρεις νέοι ενήλικες συνελήφθησαν σήμερα στην Αμβέρσα στο Βέλγιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης