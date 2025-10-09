Τραμπ: «Η Χαμάς έχασε περί τους 70.000 Παλαιστινίους – Η Γάζα θα ξαναγίνει σιγά-σιγά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει “70.000 ανθρώπους” μετά την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023, στρογγυλοποιώντας προφανώς τον απολογισμό των νεκρών του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

“Από τη σκοπιά της Χαμάς, έχασαν πιθανότατα 70.000 ανθρώπους. Αυτό είναι μεγάλη ανταπόδοση”, από το Ισραήλ, δήλωσε ο Τραμπ στο υπουργικό του συμβούλιο που συνεδριάζει στον Λευκό Οίκο. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει περίπου 22.000 μαχητές στον πόλεμο από τον Αύγουστο.

“Αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και θα το φροντίσουμε”, είπε ο Τραμπ. “Η Γάζα θα ξαναγίνει σιγά σιγά”, είπε, υπογραμμίζοντας τις διάφορες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης.

Η επίθεση στο Ιράν

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η απόφασή του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο ήταν “πολύ σημαντική” για να συμβάλει στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα σήμερα το πρωί.

Ας πούμε ότι αυτό δεν είχε συμβεί… [το Ιράν] πιθανότατα μέχρι τώρα θα είχε… πολυάριθμα πυρηνικά όπλα και επομένως, ακόμη και αν υπογράφαμε μια συμφωνία, θα υπήρχε ένα μεγάλο σκοτεινό σύννεφο πάνω από αυτήν”, είπε ο Τραμπ.”Έχουμε σημαντικές κυρώσεις στο Ιράν… [αλλά] θα θέλαμε να τους δούμε να μπορούν να ανοικοδομήσουν και τη χώρα τους”, είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας για τη βοήθειά τους στην εξασφάλιση της συμφωνίας για τη Γάζα.

Είπε επίσης ότι θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε μια τελετή υπογραφής.

Δεν ανέφερε αν θα περάσει στο Ισραήλ, παρόλο που Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μια τέτοια επίσκεψη για την Κυριακή.

Το Ισραήλ δεσμεύεται στο σχέδιο Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών δήλωσε πως το Ισραήλ δεσμεύεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα και δεν έχει καμία πρόθεση να “ανανεώσει τον πόλεμο”.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξή του στο Fox News ενόψει της ψηφοφορίας του υπουργικού συμβουλίου για την επικύρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας δεν αναφέρθηκε πάντως στις τρέχουσες εξελίξεις ως “τέλος του πολέμου”, αλλά τονίζει ότι το Ισραήλ ελπίζει να δει το πλήρες σχέδιο να υλοποιείται και ότι “δεν έχουμε καμία πρόθεση να ανανεώσουμε τον πόλεμο”.

Όσον αφορά την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας, ο Σάαρ δήλωσε: “Θα έχουμε πρώτα κατάπαυση του πυρός αμέσως μετά την έγκριση της απόφασης από την κυβέρνηση και στη συνέχεια τη δέσμευση της Χαμάς εντός 72 ωρών να απελευθερώσει τους ομήρους”.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ο Σάαρ επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει πρώτα τη φάση της απελευθέρωσης των ομήρων, η οποία περιλαμβάνει μόνο μερική αποχώρηση. “Είμαστε προσηλωμένοι στο σχέδιο του Τραμπ. Η πρώτη απομάκρυνση θα γίνει αμέσως προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση. Θα το κάνουμε αμέσως μετά την απόφαση της κυβέρνησης, εντός 24 ωρών”, είπε.