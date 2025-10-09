Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του – Η γυναίκα φέρει πάνω από 100 τραύματα

Σοκ προκαλεί το ποινικό παρελθόν του 43χρονου άνδρα με καταγωγή από την Γεωργία, ο οποίος τραυμάτισε με πιρούνι σε πρόσωπο και σώμα την 39χρονη έγκυο σύζυγό του, τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», τα ξημερώματα της Τρίτης, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα από πιρούνι. Η ίδια ήταν που κατήγγειλε ότι τα τραύματα της τα προκάλεσε ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης και την Πέμπτη βρέθηκε ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας – οπλοχρησίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στην 31η ανακρίτρια.

Όσον αφορά την κατάσταση κατά την οποία η έγκυος γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στο enikos.gr για «ένα φρικτό θέαμα, καθώς η γυναίκα είχε τρύπες σε όλο της το πρόσωπο από πιρούνι», συμπληρώνοντας ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που την είδαν ήταν σε σοκ.

Σημειώνεται, ότι όπως γνωστοποίησε ο κ. Γιαννάκος, το έμβρυο που κυοφορεί η γυναίκα, ευτυχώς είναι καλά, ωστόσο η ίδια υπεβλήθη σε πολύωρα χειρουργεία προκειμένου να σώσει την όρασή της, καθώς ο 43χρονος την είχε τρυπήσει μέχρι και στα μάτια.

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του δράστη

Όπως μεταδίδει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενη, ενώ όπως αποκαλύπτεται, ο δράστης έχει «πλούσιο» ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα:

Στις 26 Αυγούστου του 2012, ο 43χρονος σήμερα άνδρας συλλαμβάνεται πρώτη φορά για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση κατά της Αρχής.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2013, συλλαμβάνεται και πάλι από τους αστυνομικούς, αυτή τη φορά για κλοπή. Ο 43χρονος, είχε τότε εμπλακεί σε ένα κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες.

Στις 15 Ιουλίου του 2019 συλλαμβάνεται ξανά, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, ενώ αντιστάθηκε και στους αστυνομικούς, με την κατηγορία της απείθειας. Στις 2 Ιανουαρίου του 2021 οι Αρχές τον εντοπίζουν ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και πάλι χωρίς δίπλωμα και με την κατηγορία της απείθειας και μάλιστα τότε, ο άνδρας έβριζε και έφτυνε τους αστυνομικούς.

Έναν μήνα αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2021 οδηγούσε ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, με το αλκοτέστ να δείχνει 1,68 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Στις 5 Αυγούστου του 2021, ο 43χρονος σήμερα άνδρας συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου του 2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την Αστυνομία για την εκούσια νοσηλεία του, έπειτα από δήλωση του ίδιου, όντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ότι θα αυτοκτονήσει.

Τέλος, ο άνδρας συνελήφθη ακόμη 3 φορές να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πάνω από 100 τραύματα είχε η έγκυος γυναίκα

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε την στιγμή που η γυναίκα έτρεχε για να γλιτώσει από την μανία του 43χρονου.

Όπως είπε, είδε μια γυναίκα να βγαίνει από την πολυκατοικία και να τρέχει στους δρόμους αιμόφυρτη, προσπαθώντας να αποφύγει τις πιρουνιές που της είχε καταφέρει ο σύζυγός της. Η ίδια κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Μεσογείων και εκεί ζήτησε την βοήθεια τόσο των συγγενικών της προσώπων όσο και του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί στο νοσοκομείο εντόπισαν πάνω από 100 τραύματα στην γυναίκα.