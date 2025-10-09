Ραγκούσης για παραίτηση Τσίπρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ να του απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ για την ανεκτίμητη προσφορά του

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης.

Ο κ. Ραγκούσης τονίζει στη δήλωσή του ότι «αντιλαμβάνεται την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και επισημαίνει ότι «πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του».

«Έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του» συμπληρώνει.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Ραγκούση:

«Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του.

Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του.

Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει: