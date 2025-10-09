Τέμπη: Νέο εξώδικο στην ΡΑΣ από συγγενείς θυμάτων για την πυρασφάλεια των καθισμάτων των τρένων

Νέο εξώδικο απέστειλαν στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) συγγενείς θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, για την πυρασφάλεια των καθισμάτων των τρένων, καθώς όπως αναφέρουν δεν έχουν ελεγχθεί αν αντέχουν σε ενδεχόμενη πυρκαγιά. Αντίστοιχο εξώδικο στάλθηκε και στον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Το πρώτο εξώδικο είχε σταλεί τον Σεπτέμβριο σε ΡΑΣ, ΕΟΔΑΣΑΑΜ και Άρειο Πάγο.

Ανάμεσα στους συγγενείς που υπογράφουν το εξώδικο βρίσκεται και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης.

Στην εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία, 10 συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών επικαλούνται το πόρισμα του πιστοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου, που υπάρχει στην δικογραφία, σχετικά με την πυρασφάλεια κυρίως του βαγονιού Β2 στο Intercity που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Θεωρούν ότι το ζήτημα της πυρασφάλειας των καθισμάτων αγγίζει και στο σήμερα, δηλαδή αφορά την ασφάλεια των επιβατών των τρένων και σήμερα, καθώς τα τρένα και τα καθίσματα ανακαινίστηκαν μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και το υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσουν τουλάχιστον σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των καθισμάτων των βαγονιών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι πυράντοχα.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου αναφέρει ότι δεν ήταν πυράντοχα τουλάχιστον τα δείγματα που εξετάστηκαν σε βαγόνια. Αναφέρεται σε μία από τις φωτιές που είχαν ξεσπάσει στο μοιραίο δυστύχημα, κυρίως στο βαγόνι Β2, η οποία επεκτάθηκε σύμφωνα με τεχνικούς συμβούλους της υπόθεσης, γρήγορα εξαιτίας του ότι τα καθίσματα, οι κουρτίνες και τα υπόλοιπα υλικά δεν ήταν πυράντοχα.

