«Ελ. Βενιζέλος»: 4 συλλήψεις για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών – ΦΩΤΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025, 4 άτομα (-3- ημεδαποί ηλικίας 27, 35 και 21 ετών και 19χρονος αλλοδαπός), μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των εμπλεκομένων.

Πιο αναλυτικά, ο 27χρονος προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στο χώρο αφίξεων, όπου κατελήφθη να κατέχει εντός δυο αποσκευών του, για λογαριασμό των τριών συγκατηγορουμένων του και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 60 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών, τις οποίες εν συνεχεία θα παραλάμβανε ο 35χρονος, προκειμένου να τις παραδώσει με τη χρήση ταξί στους τελικούς παραλήπτες.

Για την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, ο 21χρονος και ο 19χρονος επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο του Αερολιμένα, ενώ στην πορεία θα συνόδευαν το ταξί με έτερο όχημα.

Παράλληλα, την ίδια ώρα στο χώρο αφίξεων, κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, -3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -2,15- γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, από τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κάνναβη -50,3- γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -30- γραμμαρίων και
  • εμφανώς πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί) και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
  • -5- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
  • -2- βαλίτσες και
  • το χρηματικό ποσό των -245- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, 3 εκ των 4 κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

 

 

 

 

