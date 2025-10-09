Φάμελλος από Φιλιατρά: «Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, η οποία «έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα» όπως είπε, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ, όπου είχε συνάντηση με τους Αγγελή Κορομηλά, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, Αναστάσιο Πανταζόπουλο, πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Τριφυλίας και Παναγιώτη Βουδούρη, πρόεδρο Κτηνοτρόφων Τριφυλίας.

«Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «ναρκοθετημένες επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνοντας ακόμα ότι «ακυρώθηκαν όλα τα βιολογικά».

Τόνισε ακόμα ότι «ο ΕΛΓΑ δεν είναι ανταποδοτικός» και κατήγγειλε ότι «δεν υπάρχουν κτηνίατροι και γεωπόνοι δίπλα στον παραγωγό», ενώ παράλληλα «οι μεσάζοντες βάζουν τετραπλάσια τιμή στο ράφι».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε συζήτηση στη Βουλή. Με όλα τα κόμματα σε ειδική συζήτηση. Γιατί καταρρέει η ύπαιθρος και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα», είπε, σημειώνοντας πως «υπάρχει πρόβλημα ελληνοποιήσεων προϊόντων, εργατών γης, υψηλού κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, κλιματικής κρίσης, άρδευσης (που θέλουν να την κάνουν ιδιωτική)».

Ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς της ότι «έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες, τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” και τις “γαλάζιες ακρίδες”. Αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς».

Τόνισε ότι «πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και στην περιφέρεια», πρόσθεσε πως «απαιτείται μια προοδευτική Ελλάδα. Θέλουμε ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου και ανθρώπους να παράγουν πραγματικό προϊόν», και διαμήνυσε ότι «χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει».