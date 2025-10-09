Φάμελλος από Φιλιατρά: «Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος από Φιλιατρά: «Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση»

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, η οποία «έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα» όπως είπε, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ, όπου είχε συνάντηση με τους Αγγελή Κορομηλά, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, Αναστάσιο Πανταζόπουλο, πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Τριφυλίας και Παναγιώτη Βουδούρη, πρόεδρο Κτηνοτρόφων Τριφυλίας.

«Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «ναρκοθετημένες επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνοντας ακόμα ότι «ακυρώθηκαν όλα τα βιολογικά».

Τόνισε ακόμα ότι «ο ΕΛΓΑ δεν είναι ανταποδοτικός» και κατήγγειλε ότι «δεν υπάρχουν κτηνίατροι και γεωπόνοι δίπλα στον παραγωγό», ενώ παράλληλα «οι μεσάζοντες βάζουν τετραπλάσια τιμή στο ράφι».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε συζήτηση στη Βουλή. Με όλα τα κόμματα σε ειδική συζήτηση. Γιατί καταρρέει η ύπαιθρος και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα», είπε, σημειώνοντας πως «υπάρχει πρόβλημα ελληνοποιήσεων προϊόντων, εργατών γης, υψηλού κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, κλιματικής κρίσης, άρδευσης (που θέλουν να την κάνουν ιδιωτική)».

Ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς της ότι «έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες, τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” και τις “γαλάζιες ακρίδες”. Αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς».

Τόνισε ότι «πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και στην περιφέρεια», πρόσθεσε πως «απαιτείται μια προοδευτική Ελλάδα. Θέλουμε ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου και ανθρώπους να παράγουν πραγματικό προϊόν», και διαμήνυσε ότι «χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Conde Nast Traveller: Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νησί της Ευρώπης

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Στο… τραπέζι 3 εναλλακτικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα – Τι είπε ο Ταχιάος

Google: Έρχεται η «ακραία» ανακαίνιση του Smart Home – Τι λέει ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας

Τι σημαίνει η φράση «βάπτισμα του πυρός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:54 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης σε Πέρκα: «Κάνατε κρουαζιέρα στη Μεσόγειο» – Η ατάκα «τα χάπια σας τα πήρατε;» της Μάλαμα και η αντίδραση Γεωργαντά

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς...
14:45 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: Τα Τέμπη ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και πολιτική εκμετάλλευση

Για «τραγικό δυστύχημα» έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην πολύνεκρη τραγωδία στ...
14:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βορίδης “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ “κάρφωσε” το Μέγαρο Μαξί...
14:20 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Βελόπουλος: «Έρχεται Αρμαγεδδώνας στην οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις» – Τι είπε για ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Με αναφορές στις εξελίξεις στη Γάζα, στην οικονομία, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης