Τροχαίο με εγκατάλειψη στον Βόλο – Μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή και τον άφησε αβοήθητο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη τραυματία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Αναλήψεως συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Περραιβού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 47χρονου οδηγού της μηχανής.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε αβοήθητο τον τραυματία και έφυγε από το σημείο του ατυχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου στην περιοχή της Αγριάς. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.