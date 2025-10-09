Τουρκία: Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «απαραίτητη πολιτική βούληση» – Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «απαραίτητη πολιτική βούληση» – Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι αναμένει την πλήρη εφαρμογή της, ελπίζοντας -όπως σημειώνει- ότι θα βάλει τέλος «στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια».

LIVE – Γάζα: Απόψε η επικύρωση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφωνίες με τη Χαμάς απειλούν τη συμφωνία – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Η Άγκυρα κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις και δεσμεύεται «να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει:

«Χαιρετίζουμε την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ελπίζουμε ότι αυτή η εκεχειρία θα θέσει τέλος στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας.

»Με την εκεχειρία σε ισχύ, είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, και να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κατά την προσεχή περίοδο.

»Η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας δίκαιης επίλυσης του ισραηλινο-παλαιστινιακού ζητήματος. Ελπίζουμε ότι η δυναμική που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση μιας λύσης δύο κρατών στην επόμενη περίοδο.

»Επαινούμε τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».


Νωρίτερα, τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα χαιρέτισε με ικανοποίηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει.


Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος -όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ- «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

