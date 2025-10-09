Μουντιάλ 2026: Για το… repeat απόψε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές 11άδες

Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Πέμπτη το βράδυ (9/10, 21:45).

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία, κι αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες. Η Σκωτία διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1988 κι έχει ξεκινήσει αήττητη τα προκριματικά του 2026, κερδίζοντας τέσσερις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της εκτός έδρας, εναντίον της Δανίας και της Λευκορωσίας, τον περασμένο μήνα.

Σκωτία: Δεν έχει δεχθεί γκολ σε 3 σερί αγώνες

Αφού κράτησε τη Δανία ισόπαλη χωρίς γκολ στην Κοπεγχάγη την πρώτη αγωνιστική, η βρετανική ομάδα νίκησε 2-0 στη Λευκορωσία, χάρη σε ένα γκολ του Τσε Άνταμς στο πρώτο ημίχρονο κι ένα αυτογκόλ στο δεύτερο. Συμπεριλαμβανομένης μιας φιλικής νίκης με 4-0 επί του Λιχτενστάιν τον Ιούνιο, η Σκωτία έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε τρεις συνεχόμενους αγώνες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2021.

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, ο προπονητής της Στιβ Κλαρκ θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των 71 αγώνων του αείμνηστου Κρεγκ Μπράουν την Πέμπτη και θα το ξεπεράσει όταν θα ηγηθεί της ομάδας του εναντίον της Λευκορωσίας, την Κυριακή (12/10).

Ο Κλαρκ έχει κερδίσει 30, έχει φέρει 16 ισοπαλίες και έχει χάσει 24 από τους 70 αγώνες του (ποσοστό νικών 43%) από τότε που ανέλαβε τα ηνία το 2019, ενώ διαθέτει επίσης ποσοστό επιτυχίας 55% με τη Σκωτία σε προκριματικούς μεγάλων τουρνουά, πανηγυρίζοντας 17 νίκες σε 31 αγώνες.

Κατατασσόμενη 43η στη βαθμολογία της FIFA, η Σκωτία θα μπορούσε να έχει μια θέση στα πλέι οφ με νίκες στους δύο επόμενους αγώνες της εναντίον της Ελλάδας και της Λευκορωσίας, αλλά είναι σίγουρο ότι κοιτάζει την αυτόματη πρόκριση, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του Γ΄ ομίλου μαζί με τη Δανία, την οποία αντιμετωπίζει σε έναν ενδεχομένως κρίσιμο τελικό αγώνα στις 18 Νοεμβρίου.

Θα γίνει το repeat;

Η Ελλάδα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα που νίκησε με συνολικό σκορ 3-1 στα πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού του Nations League τον Μάρτιο, χάνοντας τον πρώτο αγώνα με 1-0 εντός έδρας πριν εξασφαλίσει τη νίκη με 3-0 στον δεύτερο, στο «Χάμπντεν Παρκ».

Ήταν η πρώτη από τις τέσσερις συνεχείς νίκες για τους «γαλανόλευκους» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες σκόραραν συνολικά 17 γκολ, πετυχαίνοντας πέντε από αυτά στη νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στον εναρκτήριο αγώνα του Γ΄ Ομίλου, τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Ελλάδα επέστρεψε στη γη μόλις τρεις ημέρες αργότερα, όταν υπέστη ήττα με 3-0 εντός έδρας από τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική, που την άφησε στην τρίτη θέση κι έναν βαθμό πίσω τόσο από τους Δανούς και τους Σκωτσέζους.

Η ελληνική ομάδα, 40ή στον κόσμο, επιδιώκει να προκριθεί στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014. Η Εθνική ταξίδεψε στη Γλασκώβη έχοντας κερδίσει και τους πέντε τελευταίους διεθνείς αγώνες της εκτός έδρας, με την προαναφερθείσα νίκη με τρία γκολ εναντίον της Σκωτίας πριν από επτά μήνες να αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη εκτός έδρας νίκη της.

Οι πιθανές συνθέσεις

Αγωνιστικά, ο Στιβ Κλαρκ αντιμετωπίζει δίλημμα στη θέση του τερματοφύλακα. Ο 42χρονος Κρεγκ Γκόρντον αντικατέστησε τον συμπαίκτη του στη Χαρτς, Ζάντερ Κλαρκ, στην ομάδα αυτού του μήνα, αλλά είναι εκτός δράσης από τον Μάιο, ενώ ο Άνγκους Γκαν -ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του εναντίον της Δανίας και της Λευκορωσίας- δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Λίαμ Κέλι έχει αγωνιστεί μόνο μία φορά με τη Ρέιντζερς.

Όσο για την Ελλάδα, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, αντιμετωπίζει τραυματισμό στη βουβωνική χώρα και θα χάσει και τους δύο αγώνες κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων αυτόν τον μήνα, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε μια ίωση, ταξίδεψε απευθείας από το Βέλγιο στη Σκωτία και είναι διαθέσιμος.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας.

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Ράλστον, Σάουταρ, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον, ΜακΓκιν, Γκίλμουρ, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Ντόακ, Άνταμς

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης (Βλαχοδήμος), Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης (Τσιμίκας), Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης