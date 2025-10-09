Ρον Ντιν: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Breakfast Club» σε ηλικία 87 ετών

Ρον Ντιν: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Breakfast Club» σε ηλικία 87 ετών
Πένθος για τον κόσμο του αμερικανικού κινηματογράφου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ρον Ντιν, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τις εμβληματικές ταινίες «Risky Business» και «The Breakfast Club».

Ο Ντιν πέθανε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε ηλικία 87 ετών, σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπως επιβεβαίωσε η σύντροφός του, Μάγκι Νεφ, στο TMZ την Τετάρτη.

Αν και η αιτία του θανάτου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, η Νεφ ανέφερε ότι ο ηθοποιός έδινε εδώ και καιρό μάχη με σοβαρή ασθένεια. «Πέθανε ακριβώς στις 4 το απόγευμα, αφού οι αγαπημένες του αδελφές είχαν πει το τελευταίο τους αντίο. Κρατήθηκε σαν πολεμιστής για να αποχαιρετήσει τις μικρές του αδερλές», είπε η Νεφ.


«Ύστερα μείναμε μόνοι, και μέσα στην αγκαλιά μου, του κρατούσα το χέρι, και εκείνος με εμπιστεύτηκε όταν του είπα ότι είναι εντάξει να αφήσει το σώμα του να φύγει. Τι τιμή!», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ο Ντιν, που είχε μακρά πορεία στη μεγάλη οθόνη, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τους ρόλους του ως αστυνομικός ή ντετέκτιβ. Μία από τις πρώτες του εμφανίσεις ήταν ως ντετέκτιβ στο «Risky Business» το 1983, δίπλα στον Τομ Κρουζ.

Συνεργάστηκε ξανά με τον Κρουζ στις ταινίες «The Color of Money» (1986) και «Cocktail» (1988). Παρ’ όλα αυτά, η πιο αναγνωρίσιμη ερμηνεία του ήρθε το 1985 στο κλασικό φιλμ του Τζον Χιουζ «The Breakfast Club», όπου υποδύθηκε τον πατέρα του Άντριου Κλαρκ, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Εμίλιο Εστέβεζ.


Ο ηθοποιός είχε επίσης εμφανιστεί δίπλα στον Γουίλιαμ Σάτνερ σε ένα επεισόδιο της σειράς «T.J. Hooker», αλλά και μαζί με τους Τζιν Χάκμαν και Τόμι Λι Τζόουνς στο «The Package» του 1989. Ο Ντιν συνεργάστηκε επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη του «The Fugitive» Άντριου Ντέιβις, ο οποίος τον είχε επιλέξει σε επτά ταινίες του.


Σε δήλωσή του στο Deadline, ο Ντέιβις αποχαιρέτησε τον φίλο και συνεργάτη του λέγοντας: «Ήταν η ουσία αυτού που εκπροσωπεί το ταλέντο του Σικάγο. Έχοντας ένα πολύ δύσκολο παρελθόν, ο Ρον κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του και να χτίσει μια υπέροχη καριέρα ως ένας τρυφερός, αξιοπρεπής άνθρωπος και σεβαστός καλλιτέχνης».

Μετά την είδηση του θανάτου του, εκατοντάδες θαυμαστές έσπευσαν να τον τιμήσουν στα social media.


«Τον έχω δει σε τόσες ταινίες, αλλά τον σκέφτομαι περισσότερο στο “The Dark Knight”», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρον Ντιν. Θα σε θυμόμαστε για εκείνον τον ρόλο που μόνο εσύ μπορούσες να παίξεις στο “The Breakfast Club”».

