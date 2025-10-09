Ρον Ντιν: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Breakfast Club» σε ηλικία 87 ετών

Πένθος για τον κόσμο του αμερικανικού κινηματογράφου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ρον Ντιν, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τις εμβληματικές ταινίες «Risky Business» και «The Breakfast Club».

Ο Ντιν πέθανε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε ηλικία 87 ετών, σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπως επιβεβαίωσε η σύντροφός του, Μάγκι Νεφ, στο TMZ την Τετάρτη.

Αν και η αιτία του θανάτου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, η Νεφ ανέφερε ότι ο ηθοποιός έδινε εδώ και καιρό μάχη με σοβαρή ασθένεια. «Πέθανε ακριβώς στις 4 το απόγευμα, αφού οι αγαπημένες του αδελφές είχαν πει το τελευταίο τους αντίο. Κρατήθηκε σαν πολεμιστής για να αποχαιρετήσει τις μικρές του αδερλές», είπε η Νεφ.

‘Risky Business’ and ‘The Breakfast Club’ Actor Ron Dean Dead at 87 https://t.co/YHSoU78t7s pic.twitter.com/dRIAli6FfH — TMZ (@TMZ) October 8, 2025



«Ύστερα μείναμε μόνοι, και μέσα στην αγκαλιά μου, του κρατούσα το χέρι, και εκείνος με εμπιστεύτηκε όταν του είπα ότι είναι εντάξει να αφήσει το σώμα του να φύγει. Τι τιμή!», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ο Ντιν, που είχε μακρά πορεία στη μεγάλη οθόνη, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τους ρόλους του ως αστυνομικός ή ντετέκτιβ. Μία από τις πρώτες του εμφανίσεις ήταν ως ντετέκτιβ στο «Risky Business» το 1983, δίπλα στον Τομ Κρουζ.

Συνεργάστηκε ξανά με τον Κρουζ στις ταινίες «The Color of Money» (1986) και «Cocktail» (1988). Παρ’ όλα αυτά, η πιο αναγνωρίσιμη ερμηνεία του ήρθε το 1985 στο κλασικό φιλμ του Τζον Χιουζ «The Breakfast Club», όπου υποδύθηκε τον πατέρα του Άντριου Κλαρκ, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Εμίλιο Εστέβεζ.

RIP actor & Chicago native Ron Dean. He interrogated Dr. Richard Kimble in THE FUGITIVE, he dropped Andy off at detention in THE BREAKFAST CLUB, he was shot by Harvey Dent in THE DARK KNIGHT, he was Marty Crane’s poker buddy on FRASIER, and so much more. pic.twitter.com/r3mCEGE1Ut — Music Box Theatre (@musicboxtheatre) October 9, 2025



Ο ηθοποιός είχε επίσης εμφανιστεί δίπλα στον Γουίλιαμ Σάτνερ σε ένα επεισόδιο της σειράς «T.J. Hooker», αλλά και μαζί με τους Τζιν Χάκμαν και Τόμι Λι Τζόουνς στο «The Package» του 1989. Ο Ντιν συνεργάστηκε επανειλημμένα με τον σκηνοθέτη του «The Fugitive» Άντριου Ντέιβις, ο οποίος τον είχε επιλέξει σε επτά ταινίες του.

Ron Dean Dies: Actor In ‘The Fugitive’, ‘The Dark Knight’ & Three Tom Cruise Films Was 87 https://t.co/7LO2jaNNOC — Deadline (@DEADLINE) October 8, 2025



Σε δήλωσή του στο Deadline, ο Ντέιβις αποχαιρέτησε τον φίλο και συνεργάτη του λέγοντας: «Ήταν η ουσία αυτού που εκπροσωπεί το ταλέντο του Σικάγο. Έχοντας ένα πολύ δύσκολο παρελθόν, ο Ρον κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του και να χτίσει μια υπέροχη καριέρα ως ένας τρυφερός, αξιοπρεπής άνθρωπος και σεβαστός καλλιτέχνης».

Μετά την είδηση του θανάτου του, εκατοντάδες θαυμαστές έσπευσαν να τον τιμήσουν στα social media.

The cop who told Joel to get off the babysitter in ‘Risky Business.’ The hard-case dad in ‘The Breakfast Club.’ A detective questioning Dr. Kimball in ‘The Fugitive.’ A corrupt cop in ‘The Dark Knight.’ Rest in peace to Ron Dean — a Chicago original. pic.twitter.com/o6TPULy4NE — Richard Roeper (@RichardERoeper) October 9, 2025



«Τον έχω δει σε τόσες ταινίες, αλλά τον σκέφτομαι περισσότερο στο “The Dark Knight”», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρον Ντιν. Θα σε θυμόμαστε για εκείνον τον ρόλο που μόνο εσύ μπορούσες να παίξεις στο “The Breakfast Club”».