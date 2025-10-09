Ιστορική συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Δάκρυα χαράς στη Γάζα, συγκίνηση στο Τελ Αβίβ – Βίντεο από τους πανηγυρισμούς

Ιστορική συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Δάκρυα χαράς στη Γάζα, συγκίνηση στο Τελ Αβίβ – Βίντεο από τους πανηγυρισμούς
Σε κλίμα συγκίνησης και ανακούφισης υποδέχθηκαν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια πολυπόθητη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων», σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον τερματισμό των συγκρούσεων που διαρκούν δύο χρόνια στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ξέσπασμα χαράς στη Γάζα

Βίντεο που τραβήχτηκαν μέσα στη νύχτα δείχνουν δεκάδες Παλαιστινίους να βγαίνουν στους δρόμους της Χαν Γιουνίς και της κεντρικής Γάζας, να χορεύουν και να τραγουδούν πανηγυρίζοντας την ανακοίνωση της εκεχειρίας.


Σε μια από τις συγκεντρώσεις, ένας άνδρας κρατάει παλαιστινιακές σημαίες, μέσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει ξέσπασμα χαράς ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

«Ειλικρινά, όταν άκουσα τα νέα, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Ξέσπασα σε δάκρυα χαράς. Δύο χρόνια βομβαρδισμών, τρόμου, καταστροφής, απωλειών, ταπείνωσης, και η διαρκής αίσθηση ότι μπορούσαμε να πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή», λέει στο AFP ο εκτοπισμένος Παλαιστίνιος Σάμερ Τζούντε.

«Τώρα, επιτέλους νιώθουμε ότι έχουμε μια στιγμή ανακούφισης», προσθέτει.

Ένα ακόμη βίντεο, που δημοσίευσε ο Παλαιστίνιος φωτογράφος Άνας Αγιάτ, δείχνει τον δημοσιογράφο Σάλεχ αλ-Τζαφαράουι και άλλους άνδρες με γιλέκα Τύπου να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους της βόρειας Γάζας, εν μέσω διακοπής ρεύματος, φωνάζοντας στους κατοίκους πως έχει επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Jazeera, τα νέα για την εκεχειρία προκάλεσαν «κύμα αισιοδοξίας» μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα, έπειτα από δύο χρόνια ανελέητων βομβαρδισμών, ωστόσο η καταστροφή που έχει απομείνει είναι τεράστια.

Ο ίδιος προσθέτει πως, όταν απελευθερωθούν οι όμηροι και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν από τον θύλακα, οι Παλαιστίνιοι «θα αντιμετωπίσουν την κολοσσιαία πρόκληση της ανασυγκρότησης της ζωής τους μέσα στα ερείπια και την απώλεια».

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική»

Στην Ουάσινγκτον, οι οικογένειες των ομήρων που συναντήθηκαν με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, μίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Τραμπ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την επιστροφή των αγαπημένων τους από τη Γάζα.

«Κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε σε εσάς, ξέρουμε ότι έχετε κάνει τόσα πολλά για εμάς… και εμπιστευόμαστε ότι θα εκπληρώσετε την αποστολή μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, και οι 48 από τους ομήρους, στο σπίτι», είπε ένας από τους συγγενείς μέσω τηλεφώνου.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Θεός να σας ευλογεί, κύριε Πρόεδρε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας ότι όλοι οι όμηροι «θα επιστρέψουν τη Δευτέρα», προκαλώντας χειροκροτήματα από τις οικογένειες.

Οικογένειες ομήρων ζητούν συνάντηση με τον Τραμπ

Γιορτάζοντας τη συμφωνία που θα φέρει πίσω τους αγαπημένους τους ύστερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας, οι οικογένειες των ομήρων εξέδωσαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ευχαριστούν τον Αμερικανό Πρόεδρο για την πίεση που άσκησε ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία, ενώ ζητούν συνάντηση μαζί του κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην περιοχή.

«Μας δώσατε πίσω αυτό που πιστεύαμε ότι είχαμε χάσει για πάντα», αναφέρει το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων. «Κρατήσατε την υπόσχεσή σας, και γι’ αυτό οι οικογένειές μας θα σας είναι για πάντα ευγνώμονες».

Οι οικογένειες προτείνουν ο Τραμπ να εκφωνήσει δημόσια ομιλία στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ -το επίκεντρο του κινήματός τους- ή να τους συναντήσει ιδιωτικά, «ή σε οποιαδήποτε συνάντηση ταιριάζει στο πρόγραμμά σας».


«Θα θεωρούσαμε μεγάλη μας τιμή αν μας συναντούσατε κατά την επερχόμενη επίσκεψή σας στο Ισραήλ», συνεχίζουν. «Οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια των ανθρώπων των οποίων αλλάξατε τη ζωή θέλουν να σας ευχαριστήσουν προσωπικά. Χρειαζόμαστε απλώς την ευκαιρία να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να εκφράσουμε αυτό που τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πλήρως: ότι μας δώσατε πίσω τις οικογένειές μας – και μαζί μ’ αυτές, την ελπίδα μας».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα στο Channel 12 ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες και πιθανόν να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, αν και τα σχέδιά του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Κλίμα συγκίνησης στο Τελ Αβίβ

Στο μεταξύ, οι οικογένειες των ομήρων και οι υποστηρικτές τους συγκεντρώνονται στην «Πλατεία των Ομήρων», στο Τελ Αβίβ, για να γιορτάσουν την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να φέρει όλους τους αιχμαλώτους πίσω μέσα στις επόμενες ημέρες.


Συγγενείς από διαφορετικά υπόβαθρα, που ενώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια σε μια κοινή προσπάθεια για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους, αγκαλιάζονται και πανηγυρίζουν τα νέα.


Ανάμεσά τους η Εϊνάβ Ζανγκόκερ, μία από τις ηγετικές φωνές του κινήματος διαμαρτυρίας, στέκεται μπροστά σε ένα τεράστιο ρολόι που δείχνει τις ημέρες που έχουν περάσει από την απαγωγή των Ισραηλινών, κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Το ρολόι συνεχίζει να μετρά», την ώρα που γιορτάζει πως ο γιος της, Ματάν, «επιστρέφει στο σπίτι».


Στο κέντρο της πλατείας, ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε Ντόναλντ Τραμπ περιφέρεται ανάμεσα σε κίτρινες καρέκλες -σύμβολα των αγνοουμένων- κρατώντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες και φωτογραφίζεται χαμογελώντας με περαστικούς.

Με πληροφορίες από: Reuters, Times of Israel, Al Jazeera

