Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς υπογράφουν την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ – Συμφωνία – ορόσημο με μεγάλους αστερίσκους

Φωτογραφία: Reuters

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου που έχει αφήσει πίσω του περισσότερους από 67.000 νεκρούς Παλαιστίνιους στη Γάζα και έχει μεταμορφώσει γεωπολιτικά τη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων – το πρώτο στάδιο του σχεδίου ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις μία ημέρα μετά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς που πυροδότησε την ισραηλινή εισβολή στη Γάζα, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν στο Κάιρο κατέληξαν σε συμφωνία για το αρχικό στάδιο του 20 σημείων πλαισίου ειρήνης του Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Αν εφαρμοστεί πλήρως, η συμφωνία θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια να σταματήσει ένας πόλεμος που εξελίχθηκε σε περιφερειακή σύγκρουση, εμπλέκοντας το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, βαθαίνοντας την απομόνωση του Ισραήλ και αλλάζοντας τους συσχετισμούς στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε όλες τις πλευρές να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας για τους ομήρους. «Πρέπει να διασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών εμπορικών υλικών στη Γάζα. Η οδύνη πρέπει να τελειώσει», ανέφερε σε δήλωσή του.

Φωτογραφία: Reuters

Τραμπ: Είμαι πολύ υπερήφανος

Ωστόσο, η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης ήταν φειδωλή σε λεπτομέρειες, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευσή της, όπως συνέβη με προηγούμενες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

«Είμαι πολύ περήφανος να ανακοινώσω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, σταθερή και αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Πηγή: Truth Social

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αποτελούσε μια σημαντική επιτυχία εξωτερικής πολιτικής για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε δεσμευθεί να φέρει ειρήνη σε μείζονες παγκόσμιες συγκρούσεις, αλλά έχει δυσκολευτεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του τόσο στη Γάζα όσο και στην Ουκρανία.

Νετανιάχου: Διπλωματική επιτυχία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη για να εγκρίνει τη συμφωνία. «Με την έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου, όλοι οι όμηροί μας θα επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία και μια εθνική και ηθική νίκη για το Κράτος του Ισραήλ».


Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία «συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για ένα ιστορικό επίτευγμα», ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα πάνε χαμένες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας – να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά μας δικαιώματα μέχρι να επιτευχθεί ελευθερία, ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση», ανέφερε η οργάνωση.

Φωτογραφία: Reuters

Ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Χαμάς είχε παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατεί και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που ζητεί να ανταλλαγούν. Πηγή της οργάνωσης ανέφερε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν μέσα σε 72 ώρες από την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς επισήμαναν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ανάκτηση των σορών των νεκρών ομήρων, που υπολογίζονται σε περίπου 28, από τα ερείπια της Γάζας.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε εκπομπή του Fox News, δήλωσε ότι οι όμηροι «πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα».

Η Γάζα παραμένει «επικίνδυνη ζώνη μάχης»

Οι αρχές της Γάζας αναφέρουν ότι πάνω από 67.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και μεγάλο μέρος του θύλακα έχει ισοπεδωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τότε σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, με 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν ακόμη κρατούμενοι να πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Παρά την αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, σημαντικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, όπως το χρονοδιάγραμμα, η μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας και το μέλλον της ίδιας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους της Γάζας να μην επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα ή να πλησιάσουν περιοχές όπου σταθμεύουν στρατεύματα, μέχρι νεωτέρας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην αραβική γλώσσα, Αβιχάι Αντράϊ, εξέδωσε την προειδοποίηση στην πλατφόρμα X, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για αναστολή των εχθροπραξιών και απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων. «Για τη δική σας ασφάλεια, αποφύγετε να επιστρέψετε βόρεια ή να πλησιάσετε περιοχές όπου σταθμεύουν ή επιχειρούν στρατεύματα σε όλη τη Γάζα», ανέφερε.


Πρόσθεσε ότι το βόρειο τμήμα «εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Χαρά και σκεπτικισμός

Μετά την ανακοίνωση, εκδηλώσεις χαράς σημειώθηκαν τόσο στη Γάζα όσο και στο Ισραήλ. «Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, για το τέλος του αίματος και των φόνων», είπε ο Άμπντουλ Ματζίντ Αμπντ Ράμπο, κάτοικος της πόλης Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο διασώστης Σαΐντ Αουάντ παραδέχθηκε ότι ήταν αρχικά δύσπιστος σχετικά με την προοπτική εκεχειρίας, καθώς «όλες οι προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν. Οπότε, δεν δώσαμε μεγάλη σημασία σε αυτόν τον γύρο», είπε.

Από τη μετεγκατάστασή του από τον βορρά στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, ο Αλάα Αμπντ Ράμπο χαρακτήρισε τη συμφωνία «θεόσταλτη ημέρα ανακούφισης».

Στο Τελ Αβίβ, οικογένειες Ισραηλινών ομήρων συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Ομήρων μετά την ανακοίνωση. «Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά μας δεν θα είχαν επιστρέψει χωρίς εσάς», είπε η Χατάν Άνγκρεστ, μητέρα του Ματάν, ενός από τους ομήρους.

Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα «Νόμπελ για τον Τραμπ» τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα υπό την ηγεσία του ιδίου και με τη συμμετοχή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, που θα αναλάβει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας.

Οι αραβικές χώρες που στηρίζουν το σχέδιο υπογραμμίζουν ότι αυτό θα πρέπει να οδηγήσει τελικά στην ανεξαρτησία ενός παλαιστινιακού κράτους – κάτι που ο Νετανιάχου δηλώνει πως «ποτέ δεν θα συμβεί».

Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου. Ο Νετανιάχου, ο Τραμπ, αλλά και οι δυτικές και αραβικές χώρες αποκλείουν κάθε ρόλο για τη Χαμάς, που διοικεί τη Γάζα από το 2007, όταν εκδίωξε τους Παλαιστίνιους αντιπάλους της.

Η οργάνωση έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει τη διακυβέρνηση μόνο σε μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υπό την επίβλεψη της Παλαιστινιακής Αρχής και με τη στήριξη αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του Μπλερ ή οποιασδήποτε ξένης διοίκησης.

Η παγκόσμια κατακραυγή κατά της ισραηλινής επίθεσης έχει ενταθεί, καθώς πολλοί ειδικοί, ακαδημαϊκοί και έρευνες του ΟΗΕ κάνουν λόγο για «γενοκτονία» – κατηγορία που το Ισραήλ απορρίπτει.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press

