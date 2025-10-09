Εργασιακό νομοσχέδιο: 6 SOS για το 13ωρο – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Τη δυνατότητα να δουλεύει ένας εργαζόμενος  σε έναν εργοδότη έως και 13 ώρες ημερησίως χωρίς όμως να υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα και εφόσον υπάρχει η συναίνεσή του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα αυτή υπάρχει έως τώρα μόνο για όσους απασχολούνται σε 2 εργοδότες. Το enikonomia.gr με τη βοήθεια του εργατολόγου, Διονύση Ρίζου απαντά σε 6 ερωτήσεις που αφορούν στην 13ωρη εργασία.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το 13ωρο;

Ο εργαζόμενος πρέπει να δεχτεί οικειοθελώς την παράταση του ωραρίου. Δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη.

Αν δεχτώ να εργαστώ 13 ώρες πόσες ώρες ανάπαυσης μεσολαβούν μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά;

Η ανάπαυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 ώρες.

Πόσες ώρες την εβδομάδα θα εργαστώ αν εφαρμοστεί 13ωρο στην εργασία μου;

Ο ανώτατος αριθμός ωρών είναι 78 ώρες την εβδομάδα σε εξαήμερη εργασία. Σε πενθήμερη εργασία είναι 65 ώρες την εβδομάδα.

Τι διάλειμμα δικαιούμαι στην 13ωρη εργασία;

Για εργασία πάνω από 6 ώρες ο εργαζόμενος δικαιούται 15 λεπτά διάλειμμα. Στην περίπτωση 13ωρης εργασίας το διάλειμμα δεν μπορεί να υπολείπεται των 32 λεπτών.

Τι αμοιβή θα λάβω αν εργαστώ 13 ώρες; (κατώτατος μισθός)

8 ώρες →  38,32 ευρώ

1 ώρα υπερεργασία (+20%) → 5,75  ευρώ

4 ώρες υπερωρία (+40%) → 26,84 ευρώ

Σύνολο για 13 ώρες 70,91 ευρώ μικτά.

Για Κυριακή 124,02 ευρώ μεικτά

Μπορεί το 13ωρο να εφαρμοστεί σε εποχική εργασία;

Ναι

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

