Αντόνιο Γκουτέρες: Κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τήρηση της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι κλείστηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τα μέρη «να τηρήσουν πλήρως τους όρους» της.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (…) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

