Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς – Το Σάββατο θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Το Ισραήλ και η Χαμάς φαίνεται πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Γάζα, εγκρίνοντας την πρώτη φάση της ειρηνευτικής πρότασης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου». Τόνισε, μάλιστα, πως «αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, σταθερή και διαρκή ειρήνη».

Παράλληλα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Mayadeen, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο, με τη μεσολάβηση του Καΐρου, το οποίο έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας «ιστορικής» συμφωνίας για τη Γάζα. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, που μίλησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, η Χαμάς προτίθεται να απελευθερώσει τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Πέμπτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή αποκλιμάκωση της πολύμηνης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, έκανε λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» στις συνομιλίες και αποκάλυψε ότι έχει προσκαλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να παραβρεθεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, και τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν. Εκεί συνεχίζονται οι συνομιλίες για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται στη διακοπή των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, όπως μεταδίδει το Reuters. Το βασικό σημείο τριβής, σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, αφορά τον μηχανισμό αποχώρησης του Ισραήλ. Η Χαμάς ζητά ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνδέεται με τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Η οργάνωση έχει ήδη παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που ζητά να απελευθερωθούν, ενώ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως επισημαίνουν πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών στην Αίγυπτο, τα σοβαρότερα ζητήματα έχουν πλέον επιλυθεί, απομένοντας μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.