Ινδονησία: 22 εργοστάσια σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τζακάρτα μολύνθηκαν από καίσιο 137 – Το εντόπισαν πρώτα σε γαρίδες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδονησία: 22 εργοστάσια σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τζακάρτα μολύνθηκαν από καίσιο 137 – Το εντόπισαν πρώτα σε γαρίδες

Η ειδική επιχειρησιακή ομάδα για μόλυνση από ραδιενέργεια, στην Ινδονησία, εντόπισε ίχνη καισίου 137 σε 22 εγκαταστάσεις παραγωγής σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Τζακάρτα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η μόλυνση εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε μια παρτίδα γαρίδων που μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο από μια ντόπια εταιρία, την PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS). Η Ινδονησία διενήργησε στη συνέχεια σαρωτικούς ελέγχους για ραδιενέργεια στο Modern Cikande Industrial Estate, όπου ήταν η έδρα της BMS.

 

«Η εγκατάσταση παραγωγής γαρίδων (BMS) έχει διενεργήσει ανεξάρτητη απολύμανση και έχει κηρυχθεί ασφαλής από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ομάδας Μπάρα Χασιμπουάν.

Η επιχειρησιακή ομάδα δεν ανακοίνωσε ποιες είναι οι υπόλοιπες 21 εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά είπε πως θα υποβληθούν αμέσως σε διαδικασίες απολύμανσης από την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας της Ινδονησίας.

Το Modern Cikande Industrial Estate, που απέχει 68 χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, καλύπτει έκταση 31.750 στρεμμάτων και περιλαμβάνει περισσότερες από 270 ντόπιες και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους από επεξεργασία τροφίμων μέχρι εξαρτήματα αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

 

Το καίσιο 137 είναι ένα επικίνδυνο ραδιενεργό ισότοπο που συνήθως εκλύεται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα πυρηνικής δοκιμής ή έπειτα από δυστυχήματα όπως στο Τσερνόμπιλ ή στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Η Ινδονησία δεν έχει πυρηνικά όπλα ούτε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι το καίσιο 137 έφθασε στην χώρα από το εξωτερικό.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τους περιορισμούς στις εισαγωγές μεταλλικού σκραπ, που σημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θα εκδώσει συστάσεις για εισαγωγές μεταλλικού σκραπ», δήλωσε ο Χασιμπούαν.

Η επιχειρησιακή ομάδα όρισε επίσης τις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου μεταλλικού σκραπ, της PT PMT (Peter Metal Technology), ως εγκαταστάσεις απομόνωσης προκειμένου να αποθηκεύσει προϊόντα που βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί από καίσιο 137.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:40 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Έστειλε χιλιάδες drones καμικάζι στο Κόσοβο – Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας

Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα drones καμικάζι από την Τουρκία. Την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Π...
23:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Γιατί είναι δύσκολη μια συμφωνία επί του προϋπολογισμού – Τι υπάρχει πίσω από το πρόβλημα με το χρέος

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην Γαλλία, Σεμαστιάν Λεκορνί, έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο, βασι...
23:07 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: «Ο Μακρόν θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες» επιβεβαιώνει το Ελιζέ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας μέσα στις ...
22:43 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Ενδέχεται να επισκεφτώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή – Η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης