«Απαραίτητο φως» – Η Λουίζα ξεσπά σε λυγμούς όταν μαθαίνει τον σκοπό της έρευνας του πατέρα της

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Απαραίτητο φως» – Η Λουίζα ξεσπά σε λυγμούς όταν μαθαίνει τον σκοπό της έρευνας του πατέρα της

Γεμάτο αποκαλύψεις το νέο επεισόδιο της σειράς «Απαραίτητο φως» που θα δούμε αύριο Πέμπτη στις 22:45 στην Ερτ1.

Η Λουίζα έρχεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημμα. Να ακολουθήσει τον αγαπημένο της ή να μείνει προσκολλημένη στον αγώνα της για την πατρίδα;

Η Λουίζα υποπτεύεται πως ο μεγάλος έρωτας της γιαγιάς της δεν ήταν ο παππούς της. Τα ελάχιστα στοιχεία που αποσπά την οδηγούν στην αναζήτηση ενός Βρετανού που ίσως να έχει πολλά να της πει.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Πέμπτη, στις 22:45.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά μάς ταξιδεύει ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Απαραίτητο φως» – Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης, αλήθειας και λύτρωσης.

Δείτε το τρέιλερ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
15:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ιφιγένεια Καραμήτρου για Άγιο Έρωτα: «Η σχέση της Αναστασίας με τον Χάρη έχει πολλά εμπόδια»

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου, η συναισθηματική Αναστασία, μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπ...
13:47 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη αποκαλύπτει το παρελθόν του Ρήγα και τον πρώτο του γάμο

Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1. Ε...
13:08 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας – Κατερίνα Παπουτσάκη: «Η Χριστίνα αντιμέτωπη με τις επιλογές της»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η γοητευτική Χριστίνα του «Άγιου έρωτα», αποκάλυψε στο «Happy Day» και ...
12:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δήμητρα Παπαδοπούλου στον Realfm 97,8: Το γέλιο είναι «χρυσός» – Εξαφανίστηκε από την ζωή μας

Για την ξεκαρδιστική κωμωδία «Στο Τσακ» η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Αλέκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης