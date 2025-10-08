«Απαραίτητο φως» – Η Λουίζα ξεσπά σε λυγμούς όταν μαθαίνει τον σκοπό της έρευνας του πατέρα της

Γεμάτο αποκαλύψεις το νέο επεισόδιο της σειράς «Απαραίτητο φως» που θα δούμε αύριο Πέμπτη στις 22:45 στην Ερτ1.

Η Λουίζα έρχεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημμα. Να ακολουθήσει τον αγαπημένο της ή να μείνει προσκολλημένη στον αγώνα της για την πατρίδα;

Η Λουίζα υποπτεύεται πως ο μεγάλος έρωτας της γιαγιάς της δεν ήταν ο παππούς της. Τα ελάχιστα στοιχεία που αποσπά την οδηγούν στην αναζήτηση ενός Βρετανού που ίσως να έχει πολλά να της πει.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Πέμπτη, στις 22:45.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά μάς ταξιδεύει ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Απαραίτητο φως» – Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης, αλήθειας και λύτρωσης.

Δείτε το τρέιλερ