Απαραίτητο φως: Η σειρά μυστηρίου που έρχεται να μας καθηλώσει

Νάντια Ρηγάτου

Media

Απαραίτητο φως: Η σειρά μυστηρίου που έρχεται να μας καθηλώσει

Η ανατρεπτική σειρά μυστηρίου “Απαραίτητο φως, μετά από την πρεμιέρα στο ERTFLIX, έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:45  για να μας ταξιδέψει στον χρόνο, με φόντο την Αθήνα της γερμανικής κατοχής.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000).

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας.

Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται.

Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της.

Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Η σειρά θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 22:45.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα (Λουίζ Χατζηλουκά-Λασκαράτου & Λουίζα Λασκαράτου), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Αλέξης Λασκαράτος), Αναστάσης Ροϊλός (Πέτρος), Δημήτρης Καπουράνης (Κωστής), Δημήτρης Αλεξανδρής (Νικηφόρος) και Ευγενία Δημητροπούλου (Δάφνη), Αινείας Τσαμάτης (Μάρκος), Μιχάλης Βαλάσογλου (Στρατής), Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου (Αγγέλα), Δημήτρης Μαύρος (Θανάσης), Αναστάσης Κολοβός (Γιάννης), Νικόλας Σταθόπουλος (Πάτρικ), Στέλλα Καζάζη (Θάλεια), Δημήτρης Μαγγίνας (Δημήτρης), Έρρικα Μπίγιου (Ιουλία), Τάσος Λέκκας (Στέλιος), Αλεξάνδρα Ταβουλάρη (Ίριδα),  Nathan Thomas (William),  Ian Robertson (Knowles),  Δημήτρης Γαλανάκης (Άρης),  Νίνα Έππα (Αλίκη),  Κωνσταντίνος Τσεντούρος (κυρ Σωτήρης), Jannis Spengler (Φλάισλεν), Μαρία Κοντοδήμα (Φιλιώ)

Στον ρόλο του Πατρίκ Μακένζι ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

Επίσης συμμετέχουν: Μιχάλης Μητρούσης (παππούς), Δημήτρης Πετρόπουλος (Τηλέμαχος).
Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Σεβαστάκης), Άλκης Κούρκουλος (Σαββίδης).

