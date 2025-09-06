Επιστήμονας ισχυρίζεται πως ανακάλυψε τη χαμένη Ατλαντίδα – «Τα ευρήματα ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές στο έργο του Πλάτωνα»

Στο έργο του “Πολιτεία”, ο Πλάτωνας περιγράφει έναν εξελιγμένο πολιτισμό, ο οποίος έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη σε λιμάνια, προτού βυθιστεί στη θάλασσα, περισσότερα από 11.000 χρόνια πριν.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Joe Rogan Experience, όπου συζήτησε μια ανακάλυψη ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, η οποία θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.

Το Joe Rogan Experience είναι μια από τις πιο δημοφιλείς podcast εκπομπές στον κόσμο, με παρουσιαστή τον Joe Rogan. Στην εκπομπή του, ο Rogan φιλοξενεί γνωστούς καλεσμένους από διάφορους τομείς, όπως επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικούς και ειδικούς σε διάφορα πεδία.

Ο Donnellan, ανεξάρτητος αρχαιολόγος, είπε στην Daily Mail, πως οι περιγραφές στο έργο του Πλάτωνα, οι οποίες ταιριάζουν τέλεια με τα ευρήματά τους, τα ερείπια των προϊστορικών οικισμών και αρχαία χρυσωρυχεία στην περιοχή Γκάντες, αποτελούν τις πιο ισχυρές αποδείξεις του πολιτισμού της Ατλαντίδας.

Οι ανακαλύψεις αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται υποθαλάσσιες δομές και χώροι καλυμμένοι με ίζημα, δείχνουν ξαφνική καταστροφή και συμφωνούν με τις περιγραφές του κλίματος, των κοινωνικών δομών και των αρχαίων μυθολογιών του Πλάτωνα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους ισχυρισμούς τους.

“Οι λεπτομέρειες των ευρημάτων ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές του Πλάτωνα”

“Όλες οι λεπτομέρειες αυτές, ταιριάζουν τέλεια με την περιοχή που μελετάμε, καθώς οι έρευνές μας αντανακλούν κείμενα με εξαιρετική ακρίβεια, απόλυτα”, είπε ο Donnellan. Εδώ και αιώνες, το μυστήριο της Ατλαντίδας έχει αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον των εξερευνητών και ακαδημαϊκών.

Ένας αρχαιολόγος πιστεύει ότι η μυθική πόλη μπορεί πράγματι να βρισκόταν στη νότια ακτή της Ισπανίας, στην πόλη Κάντιθ. Τεράστιες δομές ανακαλύφθηκαν σε βάθος 19.81 μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Ακόμη, η ομάδα ταυτοποίησε “μακριές, ευθύγραμμες δομές” λαξευμένες στον πυθμένα του ωκεανού.

Ο Donnellan βρήκε τα βυθισμένα ερείπια κατά μήκος της ακτής γύρω στο Κάντιθ της Ανδαλουσίας. “Διαβάζοντας τα κείμενα του Πλάτωνα, τον Τίμαιο και τον Κριτία, καταλαβαίνεις όλες αυτές τις εκπληκτικές λεπτομέρειες για το πώς ήταν ο τόπος, πού βρισκόταν, ότι μπορούσες να φυτεύεις όλο το χρόνο, ότι βρισκόταν στην περιοχή Γκάντες”, είπε.

Ο Donnellan, αφιέρωσε οκτώ χρόνια ερευνώντας την ακτή της Κάντιθ, χρησιμοποιώντας σόναρ και τεχνολογία LiDAR.

Ο Van Kerkwyk σημείωσε ότι ο Donnellan χρησιμοποίησε τις τεχνικές δορυφορικής έρευνας και αεροφωτογραφίας του Merlin Burrows για να ανακαλύψει τις κρυμμένες δομές.

“Είναι συναρπαστικό, ανακάλυψαν κάτι εντελώς κατασκευασμένο από άνθρωπο”, είπε ο van Kerkwyk. Χάρη στην τεχνολογία, αποκαλύφθηκαν ευθύγραμμες λαξευμένες δομές στον πυθμένα του ωκεανού, οι οποίες σχημάτιζαν μια σειρά τεράστιων, ομόκεντρων κυκλικών τειχών, με κάθε έναν να έχει ύψος 6.096 και διατεταγμένα σε οργανωμένο μοτίβο.

Τα υποθαλάσσια ερείπια βρέθηκαν ανοιχτά της ακτής της Ισπανίας, κοντά σε αρχαίες ψαροπαγίδες. Το εξωτερικό τείχος, έφερε την μεγαλύτερη ζημιά, λες και είχε σφυροκοπηθεί από γιγαντιαίο τσουνάμι από τη θάλασσα.

Το δεύτερο και το τρίτο τείχος, είπε, “είχαν εκτοπιστεί εντελώς”, με τις σαρώσεις να τα δείχνουν κομμένα στα δύο.

Ανάμεσα στους τοίχους του, βρίσκονταν περίτεχνα λαξευτά κανάλια και, στο κέντρο ένα ορθογώνιο ερείπιο που, σύμφωνα με τον Donnellan, παραπέμπει στην περιγραφή του Πλάτωνα για τον Ναό του Ποσειδώνα, αποτελώντας την – κατά τον ίδιο – πρωτεύουσα της Ατλαντίδας.

Ο Donnellan είναι ένας από τους πολλούς ακαδημαϊκούς που πιστεύουν ότι πριν από περίπου 12.000 χρόνια, ένα κατακλυσμιαίο γεγονός αφάνισε έναν προηγμένο πολιτισμό.

Η αμφιλεγόμενη Υπόθεση Πρόσκρουσης κατά το Νεότερο Διάστημα Γιαντς (YDIH) υποστηρίζει ότι η Γη πέρασε μέσα από συντρίμμια, από έναν διαλυόμενο κομήτη. Οι επιπτώσεις της και τα συστροφικά κύματα, αποσταθεροποίησαν τους τεράστιους παγετώνες, προκαλώντας πλημμύρες που ανατάραξαν τα ρεύματα του ωκεανού και πυροδότησαν ραγδαία ψύξη του κλίματος.

Πρόκειται ωστόσο, για μια θεωρία που δεν γίνεται επίσημα αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μπορεί η χαμένη πόλη της Ατλαντίδας να θεωρείται μύθος, ωστόσο ο Donnellan, είναι βέβαιος ότι έχει ανακαλύψει κάτι που ανάγεται στην περίοδό της, στα βάθη της θάλασσας.

Ο Michael Donnellan, αρχαιολόγος και σκηνοθέτης, έχει αφιερώσει οκτώ χρόνια στην έρευνα του ευρήματος το οποίο, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι η πόλη της Ατλαντίδας ανοιχτά της ακτής της Ισπανίας. “Ο Πλάτωνας αναφέρει ζώα που βοηθούσαν σε καθημερινές δραστηριότητες, το άλογο, τον ταύρο και τον ελέφαντα”, σημειώνει.

Ο Donnellan εξήγησε πως, το πρώτο άλογο στην περιοχή, θεωρείται ότι είναι η αρχαιότερη ράτσα του κόσμου, μαζί με τον αγωνιστικό ταύρο της Ανδαλουσίας, ο οποίος έχει καταγωγή που ανάγεται χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν.

Συμπλήρωσε ακόμη πως, σ’ αυτό το σημείο της Ισπανίας, πραγματοποιούταν εμπόριο ελεφαντοστού στην προϊστορική εποχή, σημειώνοντας πως εκεί ζούσαν τρία είδη ελέφαντα, ανάμεσα στους οποίους, ο ασιατικός ελέφαντας, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη διεθνούς εμπορίου ανάμεσα στην περιοχή αυτή και την Ασία.

“Όλες οι παραπάνω λεπτομέρειες, ταιριάζουν απόλυτα με όσα μελετούμε”, σημείωσε ο Donnellan.