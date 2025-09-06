Τα «μηνύματα» της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και οι αντιδράσεις – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Αναπτύσσοντας τη δική του ατζέντα και μιλώντας αυτή τη φορά όχι για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το 2015, αλλά με ορίζοντα πενταετίας, ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε το σφυροκόπημα στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας, ενώ παρουσίασε ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης και μίλησε για την ανάγκη μίας νέας εθνικής πυξίδας και ενός νέου πατριωτισμού. Ο πρώην πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ισχυριζόμενος πως η χώρα οδηγείται στα βράχια και χρειάζεται ένα ισχυρό αναπτυξιακό σοκ, ενώ παρουσίασε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε: Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, καθώς και ένα Ταμείο για στήριξη των Νέων Γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Ξεκινώντας την ομιλία του απάντησε στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη» σχολίασε και ακολούθως ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση αλλά και τους παρευρισκόμενους.

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε «να υπάρξουν αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια» εξηγώντας: «Και αναφέρομαι σε θεμελιώδεις αποφάσεις αλλαγής οικονομικού, και κυρίως παραγωγικού μοντέλου. Αποφάσεις που απαιτούν πολιτική βούληση, σωστή ανάγνωση των καιρών, κοινωνική ευαισθησία και εναρμονισμό με τις νέες ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις. Ένα σχέδιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, που θα δώσει τη δυνατότητα να μεταστρέψουμε τη σημερινή πορεία διεύρυνσης των ανισοτήτων, διαρκούς απόκλισης της οικονομίας μας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μετατροπής της Ελλάδας σε βαλκανική εκδοχή καθυστέρησης».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης. Χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας», ενώ ακολούθως έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «έχει όλη την ευθύνη. Γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη».

Αφού μάλιστα παρέθεσε στοιχεία και δείκτες σύγκρισης μεταξύ 2019 και 2025, τόνισε εμφατικά πως η Ελλάδα είναι 25η στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και 26η σε αγοραστική δύναμη.

«Γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι; Ή μόνο άλλα έχουν συνηθίσει να ακούνε, που δεν έπρεπε να ακούνε», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας έμμεση αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ένα «προσοχή, αδιέξοδο» αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα

«Μια οικονομία που στερείται σοβαρών άμεσων ξένων επενδύσεων, και δημιουργεί πλούτο –τροφοδοτώντας την ιδιωτική κατανάλωση– κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών της ακίνητης περιουσίας και του τουρισμού, είναι μία μη βιώσιμη. Που επιπλέον, παράγει και αναπαράγει ανισότητες», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Τόνισε στη συνέχεια πως «αν στα παραπάνω, που εντελώς ενδεικτικά παρέθεσα, συνυπολογίσουμε, τη σκανδαλώδη αναδιανομή εις βάρος των καταναλωτών με το καρτέλ του ρεύματος, το υψηλό ιδιωτικό χρέος, την απαξίωση της εργασίας, τη στεγαστική κρίση, τη δημογραφική γήρανση και τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης και των γεωπολιτικών ανισορροπιών».

Ενώ, επισήμανε με έμφαση, πως είναι σαν να υπάρχει «μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα: Προσοχή, αδιέξοδο!».

«Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, σήμερα δεν θα είμαι ευχάριστος. Θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος για τον προβληματισμό σας, για τον τόπο και το μέλλον. Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού σε αυτήν εδώ την αίθουσα», ισχυρίστηκε ακόμα, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας, για να αναφερθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα δώσει τη δική του εικόνα, κατασκευασμένη από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία, και κάποιες παροχές. Πακέτο παροχών, διαβάζω ότι θα εξαγγείλει».

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο».

Άσκησε, δε, σκληρή κριτική στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης: «Κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα», ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, «καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα».

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε επίσης τους εννέα βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας με στόχο την ευημερία, γιατί όπως ανέφερε «χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη».

Οι 9 βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Στήριξη της εργασίας

Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια

Δημογραφική ανθεκτικότητα

Μείωση ιδιωτικού χρέους

Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια

«Με απασχολεί το αύριο της πατρίδας μας. Το αύριο θα το καθορίσει η σπορά του σήμερα. Αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίζουμε διαρκώς αδιέξοδο και νέα υπαρξιακή κρίση» σημείωσε στη συνέχειαο Αλέξης Τσίπρας. «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές ούτε αρκούν τα συνήθη πολιτικά στερεότυπα για να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες προκλήσεις . Η ανάγκη να μπει η χώρα σε έναν άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό που από τη φύση του αντιστέκεται».

«Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω ή μόνο από τα πάνω. Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα, χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλλουν όλες οι παραγωγικές και κοινωνικές τάξεις» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ποιοι βουλευτές έδωσαν το “παρών”

Με ενδιαφέρον αναμενόταν και το ποιοι βουλευτές θα έδιναν το “παρών” στην ομιλία Τσίπρα. Στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην πρωθυπουργό καθόταν φυσικά η σύζυγός του Μπέτυ Μπαζιάνα, αλλά και το «δεξί του χέρι» ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως θα τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα που φημολογείται ότι θα δημιουργήσει.

Στην αίθουσα βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Γιαννούλης, Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλειάδης. Επίσης στην ομιλία έδωσαν το παρών οι Μίλτος Ζαμπάρας, Αγγελος Τόλκας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Στην αίθουσα βρέθηκαν και ο υποψήφιος για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με υποστήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μυλόπουλος αλλά και οι υποψήφιοι στις εκλογές του 2023, Δώρα Αυγέρη και Δημήτρης Μάρδας.

Κυβερνητικές πηγές: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

«Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην “μαύρη περίοδο” 2015-2019», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Το “πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει “νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, “πατριωτική εισφορά” και το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει “9 άξονες”. Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.» τόνιζαν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς. «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά”, καταλήγουν κυβερνητικές πηγές.

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Ερωτηθείς, δε, για τη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ECONOMIST, απάντησε σκωπτικά: «Ήμουν σε μια εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν».

Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Το rebranding κατέληξε replay

Για “αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Όπως τόνισε «το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά», χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η πολιτική μείωσης φόρων είναι βασική πολιτική της επιλογή».

Σχετικά με την αναφορά του κ. Τσίπρα για θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας το υπουργείο σχολιάζει «προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές».

«Για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του» επισήμανε.

Και καταλήγει «ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Το rebranding κατέληξε replay».

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Και καταλήγουν, αναφέροντας « Όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».