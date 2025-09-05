Μητσοτάκης για ομιλία Τσίπρα: «Καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν»

Κλειστά κράτησε τα «χαρτιά» του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ, στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους λίγες ώρες πριν από την ομιλία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Τα έχω ακούσει όλα από εσάς», αλλά δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά που θα ισχύουν και ποια όχι. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ και σε όσα έχει υποσχεθεί με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. «Πρέπει να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η κυβέρνηση» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπε: «Εγώ ήμουν σε μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν».