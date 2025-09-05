Κικίλιας: Συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κικίλιας: Συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους

Συνάντηση με αντιπροσωπεία ενώσεων αλιέων θα έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της ημερίδας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Θαλάσσια πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου” στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Έπειτα από συνομιλία που είχε με εκπροσώπους των ενώσεων (Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, Πανελλήνια Ένωση Αλιέων “Γρι-γρι”, Αλιευτικός Σύλλογος Μηχανότρατων Θερμαϊκού, Αλιευτικός Σύλλογος Μηχανότρατων Καβάλας “Αγία Ειρήνη”, Πανελλήνια Ένωση Ελλάδος Παράκτιων Αλιέων και Αλιευτικού Τουρισμού, Αλιευτικός Σύλλογος Αιγαίου), ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση στο υπουργείο με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος. «Θα ήθελα να δω με τους ψαράδες μας, με τους ανθρώπους που παλεύουν σκληρά, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους ζωή», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «τους σεβόμαστε απεριόριστα, τους εκτιμούμε και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό το οποίο βιώνουν. Οι ψαράδες μας έχουν το σεβασμό μου και θα κάνω τα πάντα για να αντιμετωπιστούν οι αγωνίες και να προασπιστούν τα δικαιώματα τους» είπε και πρόσθεσε: «Κανένας δεν είναι μακριά. Κανένας δεν είναι μόνος και πρέπει να τον υπερασπίζουμε. Και βέβαια να τον φροντίζουμε και να τον προσέχουμε σε όλα τα επίπεδα».

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, σημείωσε: «Η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός. Ούτε πολιτικών, ούτε αριστερών, ούτε φιλελεύθερων. Είναι υποχρέωση όλων μας να κληρονομήσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές τον πλανήτη, τη χώρα, τα νησιά μας και τις θάλασσες, καθαρές και προστατευμένες. Ήδη γίνονται εξαιρετικές ενέργειες και θέλω να συγχαρώ τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για τη θωράκιση και την πλήρη απαγόρευση που προωθεί: ούτε ξενοδοχεία, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι θα είναι πάντα συμμέτοχος και υποστηρικτής αυτής της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη, που υλοποιεί αποτελεσματικά το ΥΠΕΝ.

22:14 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

