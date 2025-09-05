Μητσοτάκης: «H Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση και οι μαθητές μας να επωφεληθούν» – Συνομίλησε με τον Σαμ Άλτμαν

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, τεχνητή νοημοσύνη

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου και συνομίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Μιλώντας για τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως, «βλέπουμε κάποιες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς. Ο τομέας της υγείας, όπου πραγματικά οι ευκαιρίες είναι αφάνταστες. Η εκπαίδευση, φυσικά, την οποία συζητάμε σήμερα και μιλάμε για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θα ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας. Και ένας τρίτος άξονας είναι να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων».

Και συνέχισε: «Η χώρα μας πέρασε δύσκολα και τώρα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέγουν να εργαστούν στην οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης και εντός και εκτός Ελλάδας. Χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ιδέες που έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα».

Κυριάκος Μητσοτάκης, Σαμ Άλτμαν, τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως έχουμε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ειδικών στην Τεχνητή Νοημοσύνη που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, αλλά «θα θέλαμε να επιστρέψουν πίσω». Τόνισε ωστόσο, πως θα πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ερώτηση για τη σχέση μεταξύ ανηλίκων και της τεχνολογίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως, «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς μας, να οργανώσουν καλύτερα τις τάξεις τους και να βοηθήσουν τα παιδιά που μαθαίνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Πραγματικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση, αλλά και οι μαθητές μας, θα επωφεληθούν πολύ. Οι μαθητές μας χρησιμοποιούν το ChatGPT και θέλουμε να δούμε, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσουμε την μάθηση».

Τόνισε ωστόσο πως, «εστιάζουμε φυσικά πολύ και στις προκλήσεις. Η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα στους κανονισμούς που θα θέσουμε και θα ρυθμίζουν την τεχνητή νοημοσύνη» και εξήγησε ότι, «πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, αλλά θα ήθελα να τονίσω, τους κανονισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και της δημοκρατίας, αλλά και των παιδιών, των ανηλίκων, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα εχθρικό, τοξικό περιβάλλον».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μέσος μισθός: Πότε θα φτάσει στα 1.500 ευρώ – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Τι λέει για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κολιέ στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Απολαυστικό κουίζ με χελώνες, καβούρια και χταπόδια – Mπορείτε να βρείτε τη λύση σε 30 δευτερόλ...
περισσότερα
20:27 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει τα συνήθη ψεύδη

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ενόψει και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ...
20:07 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Κάποτε μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του κόμματός μας

Την ομιλία που απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», π...
19:18 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανάκης: «Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει παντού»

Αυτή την στιγμή εκτελούνται 120 έργα, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, στον Νομό Έβρου ανέφερε ...
19:11 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Δημοκρατία: Επισκέψεις κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Σειρά συναντήσεων και επαφών είχαν κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος