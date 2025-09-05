BBC: Ταυτοποίησε πάνω από 128.000 νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς στα μέτωπα της Ουκρανίας – Το 54% είναι εθελοντές, επίστρατοι και κατάδικοι

Enikos Newsroom

διεθνή

BBC: Ταυτοποίησε πάνω από 128.000 νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς στα μέτωπα της Ουκρανίας – Το 54% είναι εθελοντές, επίστρατοι και κατάδικοι

Tο BBC, σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona  (που είναι στο μητρώο ‘ξένων πρακτόρων’) και μια ομάδα εθελοντών, κατάφερε να ταυτοποιήσει τα ονόματα 128.115 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το 54% όλων των νεκρών ήταν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες, για διάφορα αδικήματα, που στρατολογήθηκαν και εστάλησαν στον πόλεμο από φυλακές καταδίκων, δηλαδή άτομα που δεν είχαν σχέση με τον στρατό στην αρχή του πολέμου.

«Είναι πολύ νωρίς για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της θερινής επίθεσης της Ρωσίας – γράφει το BBC – καθώς οι ειδοποιήσεις για τον θάνατο στρατιωτών λαμβάνονται από συγγενείς με καθυστέρηση και στη συνέχεια χρειαζόμαστε επιπλέον χρόνο για να τις επαληθεύσουμε. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα».

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών του καλοκαιριού, καταγράψαμε τις δημοσιεύσεις 23.305 νεκρολογιών για Ρώσους στρατιώτες. Ταυτόχρονα, ορισμένες ημέρες δημοσιεύθηκαν 400-420 νεκρολογίες, αριθμός τριπλάσιος από τον μέσο όρο για το 2024.

Οι κρατούμενοι, που εστάλησαν στον πόλεμο απευθείας από τις φυλακές  αποτελούν το 14% των νεκρών στρατιωτικών, οι εθελοντές το 29% και το ποσοστό τους συνεχίζει να αυξάνεται ανοδικά.

Αυτή την περίοδο, όσοι υπόγραψαν συμβάσεις ήδη μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελούν και την κύρια δύναμη κρούσης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Χάριν συγκρίσεως το 2023 οι εθελοντές αποτελούσαν το 14% του συνολικού αριθμού των νεκρών στρατιωτικών.

Η Ρωσία εξακολουθεί να χάνει προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, στο μέτωπο. Συνολικά, 5.704 αξιωματικοί είναι γνωστό ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολής.

Μεταξύ αυτών είναι 12 στρατηγοί συμπεριλαμβανομένου του Υποστράτηγου του Υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Γκολόβατσκι, ο οποίος προηγουμένως είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια κάθειρξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΓΣΕΕ: Τι ζητεί για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον χρόνο εργασίας – Εξέφρασε ξανά την αντίθεσή της για το νέο εργασιακό νο...

Παιδικοί σταθμοί: Νέα ευκαιρία για τα vouchers – Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα εισοδηματικά όρια

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Γυναίκα έμεινε άφωνη όταν έμαθε ξαφνικά ότι ο σύντροφός της είχε διπλή ζωή – Επί 5 χρόνια δεν γνώριζε τίποτα για το πραγματ...
περισσότερα
22:07 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Tesla: Θα δώσει αμοιβή μαμούθ στο αφεντικό της, τον Έλον Μασκ, αν πετύχει τους στόχους

Ο ιδιοκτήτης της Tesla, ο Έλον Μασκ, θα λάβει ένα πακέτο αμοιβών αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρ...
21:45 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέα άνοδο της ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον Αύγουστο – Το προειδοποιητικό σήμα για την οικονομία

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, εγείροντας νέους φόβους για τη...
20:58 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης σε υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai – Εκατοντάδες συλλήψεις

Εκατοντάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά, στις ΗΠΑ, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας σαρωτικής επ...
20:41 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Συνάντηση του υπουργού Άμυνας με τον Λίβυο στρατηγό Χαφτάρ

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελαούσοφ, συναντήθηκε με τον Χαλίντ Χαφτάρ, αρχηγό του ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος